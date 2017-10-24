Стало известно, зачем Толочинскому райисполкому баян за $4500 7 24.10.2017, 7:43

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Деньги были на инструмент «как у Лукашенко» собрали за счет бесплатной работы граждан на субботниках.

Гулянка до упаду. А все в Толочинским райисполкоме. Там объявили тендер на покупку баяна. Такого же, на каком играл сам Александр Лукашенко. Внимание – за почти Br 9000. И желаемый инструмент уже нашли – да на целых Br 100 дешевле, сообщает belsat.eu.

Но сэкономленные деньги на ветер не пойдут. За них приобретут звукоусиливающую аппаратуру. Когда же на всю страну зазвучит дорогой баян, а в Толочине грянет пение и пойдут танцы?

Не обычный баян, а именно модель «Roland FR-7XB»

Такой инструмент хочет приобрести отдел идеологической работы Толочинского райисполкома. Стоимость – $ 4,5 тыс. Общественность музыкального порыва толочинских идеологов не оценила. «Зарплаты у нас тут копеечные», – как один возмущаются опрошенные нами жители Толочинского района.

Купить один баян или выплатить зарплату сорока семьям?

Несмотря на волну критики, которая поднялась после объявления тендера, идеологи не остановили поисков «навороченного» инструмента, на котором можно не просто играть: он восстанавливает звучание 80-ти различных инструментов, содержит звуки французского аккордеона, русского баяна и даже органа, на нем можно записать собственную игру.

Журналисты приехали в Толочин и попытались в райисполкоме найти виртуозов, которые смогли бы сыграть на таком инструменте. Но талантов там не нашли. Нас направили в Кохановскую школу искусств, где обучается более 200 воспитанников.

В школе сделали ремонт, а теперь детишкам приобретут новый баян

«Все музыкальные школы сейчас находятся в одинаковом состоянии, требуют восстановления музыкальных инструментов, поэтому это как подарок от нашего председателя райисполкома в качестве обновления», – объясняет Марина Дудченко, начальник отдела идеологической работы.

Подарок, правда, председатель райисполкома делает не за собственные средства, а за деньги жителей района, собранные благодаря их бесплатной работе на субботниках. Также, по словам главного районного идеолога, иногда работает в Кохановский школе искусств преданный своей работе руководитель народного ансамбля песни и музыки «Александрина».

«Воробьев Николай Николаевич. У него очень много дипломантов всяких разнообразных конкурсов и народных, и международных. Он даже если мы не помогаем ему возить детей, сам их везет, своих воспитанников, своих учеников», – добавляет Марина Дудченко.

Музыкальный коллектив славится во всей стране

Поэтому, возможно, чиновники просто боятся рискнуть и приобрести ансамблю под названием «Александрина» менее достойный инструмент.