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Ученые создали прибор для улучшения работы мозга

  • 24.10.2017, 8:12

Устройство «разгоняет» скорость усвоения новой информации в два раза.

Исследователи из Университета Макгила в Канаде и HRL Laboratories разработали устройство, повышающее способность к обучению. Об этом сообщает издание Daily Mail (перевод – ria.ru).

Создание электрического стимулятора мозга было профинансировано управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

В устройстве используется постоянный ток, воздействующий на префронтальную кору больших полушарий мозга, которая отвечает за такие когнитивные функции как память, внимание и принятие решения. Применение разработки увеличивает связность между различными областями мозга, что способствует более быстрому обучению. Электроды крепятся к голове без хирургического вмешательства.

Устройство испытывалось на макаках, которые должны были определить место, где лежит еда, с помощью визуальных меток. Чтобы научиться определять связь между метками и пищей, животным потребовались 22 попытки. Однако после стимуляции постоянным током они обучались этому всего за 12 попыток.

Исследователи надеются, что их метод получит одобрение и будет активно применяться, в том числе вооруженными силами.


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