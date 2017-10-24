Герман Греф посоветовал молодежи не идти в программисты 24.10.2017, 8:27

Герман Греф

Фото: ТАСС

Глава Сбербанка России считает, что «век ИТ закончился».

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что век айтишников закончился. «Индия, имеющая четыре миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился. Сейчас век очень энергичных людей», — сказал Греф на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, пишет РИА «Новости».

По его словам, не стоит бежать за всеми в эту профессию, как было в свое время с инженерами, экономистами и юристами, которые в итоге работали официантами и продавцами.

«Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», — отметил банкир.