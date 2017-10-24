Разведка США: У КНДР появилась вторая подлодка с баллистической ракетой 4 24.10.2017, 8:35

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Фото: Joseph Dempsey‏ / Twitter

Американский спутник сфотографировал подлодку у пирса.

Американская разведка обнаружила в северокорейском порту вторую боевую субмарину, оснащенную межконтинентальной баллистической ракетой, пишет издание The Diplomat (перевод – rusjev.net). Спутник США сфотографировал подлодку у пирса.

Снимок был получен 15 апреля, однако известно о нем стало лишь сейчас. До сих пор, согласно данным из открытых источников, у Северной Кореи имелся один корабль, оснащенный баллистической ракетой. Это дизель-электрическая субмарина водоизмещением 1,7 тыс. тонн, получившая в НАТО имя Gorae-B.

Новый корабль, по мнению разведки США, обладает рядом усовершенствований — в частности, его корпус построен из более легких композиционных материалов, что расширяет радиус действия подлодки. Субмарину назвали Gorae-С.

Северокорейские подлодки вооружены твердотопливной баллистической ракетой средней дальности Pukguksong-1. В апреле 2016 года Gorae-B успешно запустила ракету из-под воды. Дальность полета Pukguksong-1 оценивается в 1250-2500 километров, ракета может нести ядерную боеголовку.