закрыть
24 октября 2017, вторник, 13:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Разведка США: У КНДР появилась вторая подлодка с баллистической ракетой

4
  • 24.10.2017, 8:35
  • 5,388
Фото: Joseph Dempsey‏ / Twitter

Американский спутник сфотографировал подлодку у пирса.

Американская разведка обнаружила в северокорейском порту вторую боевую субмарину, оснащенную межконтинентальной баллистической ракетой, пишет издание The Diplomat (перевод – rusjev.net). Спутник США сфотографировал подлодку у пирса.

Снимок был получен 15 апреля, однако известно о нем стало лишь сейчас. До сих пор, согласно данным из открытых источников, у Северной Кореи имелся один корабль, оснащенный баллистической ракетой. Это дизель-электрическая субмарина водоизмещением 1,7 тыс. тонн, получившая в НАТО имя Gorae-B.

Новый корабль, по мнению разведки США, обладает рядом усовершенствований — в частности, его корпус построен из более легких композиционных материалов, что расширяет радиус действия подлодки. Субмарину назвали Gorae-С.

Северокорейские подлодки вооружены твердотопливной баллистической ракетой средней дальности Pukguksong-1. В апреле 2016 года Gorae-B успешно запустила ракету из-под воды. Дальность полета Pukguksong-1 оценивается в 1250-2500 километров, ракета может нести ядерную боеголовку.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну