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Спасатель из Новополоцка выиграл международный чемпионат по бодибилдингу

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  • 24.10.2017, 8:45
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Белорус победил в самой престижной весовой категории.

Новополочанин Илья Луковец получил награду в одной из номинаций на чемпионате России по бодибилдингу и фитнесу в Астрахани.

В соревнованиях участвовало около 500 спортсменов из разных регионов соседней страны, а также представители Беларуси, Украины, Ирана, сообщает портал gorod214.by.

Медали разыграли более чем в 50 номинациях. В самой престижной — среди мужчин-бодибилдеров в весовой категории свыше 100 килограммов — победу праздновал 25-летний новополочанин Илья Луковец (тренер Юрий Мелешко). Илья стал лучшим и в абсолютной весовой категории.

Илья окончил инженерный факультет ПГУ, работает мастером-спасателем в пожарном аварийно-спасательном отряде № 1 Новополоцкого горотдела по ЧС. По словам заместителя начальника отряда Андрея Стержанова, благодаря Луковцу многие спасатели приобщились к здоровому образу жизни:

— Илья пришел к нам в 2009 году мастером спорта по водным лыжам. Но из-за травмы оставил этот вид спорта и увлекся бодибилдингом. Любопытно, что при высоких спортивных результатах Илья — настоящий пожарный, который дежурит по ночам, ездит на вызовы, спасает людей. Благодаря ему многие ребята в отряде приобщились к бодибилдингу. Тренажерные залы есть в каждом подразделении ПАСО № 1.

Илья Луковец — один из топовых белорусских спортсменов. Неделю назад он стал абсолютным победителем в категории «бодибилдинг» на открытом Кубке Беларуси по бодибилдингу и фитнесу в Могилеве. В копилке атлета — награды вице-чемпиона России, абсолютного победителя Москвы, третье место на Amateur Olympia Moscow.


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