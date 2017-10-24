Жадные чиновники вернули местечко под Витебском в «каменный век» 8 24.10.2017, 8:51

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Жители городского поселка Сураж удивлены безразличием властей.

Вместо моста через Двину жители городского поселка Сураж должны использовать паромную переправу. Но количество рейсов парома снижается и уже не может удовлетворить потребности людей. Невозможность переправы сначала объясняли низким уровнем воды, когда река поднялась, рейсов больше не стало, пишет «Белсат».

Паромщики стали ссылаться на нехватку топлива

«У нас нет топлива, нет в райисполкоме денег. Можете куда хотите обращаться, можете к губернатору. Вот тебе на, вернулись в каменный век», – возмущается местная жительница.

Паромщики утверждают, для стабильной переправы необходимо 25 литров солярки в день, а такого количества топлива у них просто нет.

От подробных комментариев паромщики отказались

Объясняют это тем, что потом придется писать объяснительные записки начальству.

«Мост нам нужен, а этот паром дряхлый, гнилой… Катер вон стоит, он тоже ржавый. Все, лед пошел – переправы нет. Аптека там, почта там, врачи там, а нам что делать?», – жалуется местная дачница.

По словам жителей, складывается впечатление, что о Сураже посто забыли. Катер, который должен был наладить временную переправу, стоит без дела на причале, паром не имеет топлива для исправного функционирования. Улучшение ситуации с рейсами через реку наладится, когда местечко попадает в объектив телекамеры.