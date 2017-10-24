закрыть
24 октября 2017, вторник, 13:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Рейтинг самых крупных взяток в истории Беларуси

12
  • 24.10.2017, 9:23
  • 8,137

Кто стал самым матерым коррупционером в стране?

В этом месяце стало известно минимум о восьми случаях коррупционных преступлений. Под подозрение попали экс-директор могилевской школы, сотрудники барановичской службы занятости, сотрудница санстанции и многие другие. «Вознаграждения», к слову, очень разные: от 100 рублей до десятков тысяч долларов. Журналисты onliner.by задались вопросом, какой рекорд по сумме установили коррупционеры, и составили свой рейтинг самых крупных взяток нашей страны.

10-е место — бывший директор ОАО «Ружаны-Агро» и $50 тыс.

Экс-руководителя сельхозпредприятия задержали осенью 2014 года. Как сообщала тогда пресс-служба КГБ, 54-летний управляющий был задержан во время получения $25 тыс. Взятку Харуте дали за то, чтобы «Ружаны-Агро» приобрели в собственность недвижимость одного из коммерческих предприятий (по завышенной стоимости). При этом изначально договор был на $50 тыс. — вторую половину директор ОАО так и не получил.

Любопытно, что во время обыска у него изъяли $232 тыс. и €10 тыс. В январе 2015 года его признали виновным по части 2 статьи 430 («Получение взятки, повторно, путем вымогательства, в крупном размере») и части 3 статьи 430 («Получение взятки, повторно, в особо крупном размере») Уголовного кодекса.

Суд Пружанского района приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима, после чего ему еще 5 лет нельзя будет заниматься управленческой деятельностью.

9-е место — директор предприятия для осужденных и €166 тыс.

Бывший подполковник Вадим Хоружий возглавлял РУПП «Исправительное учреждение №5», что в городе Ивацевичи Брестской области. Здесь делают мебель, окна, двери, шьют спецодежду. По информации прокуратуры, с марта 2010-го по март 2013-го Вадим Хоружий получил откат за то, что заключил контракт с одной международной компанией на поставку на предприятие продукции. Размер взятки составил €166 тыс.

Как стало известно Onliner.by, действия Вадима Хоружего квалифицировали по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса («Получение взятки в особо крупном размере»). Однако по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы суд вынес определение о применении к нему принудительных мер безопасности и лечения. Верховный суд отменил решение областного и направил дело на новое рассмотрение.

8-е место — заместитель гендиректора ОАО «Нафтан» и €204 тыс.

Участник одной из крупнейших коррупционных схем в нефтеперерабатывающей области 53-летний Сергей Карась работал заместителем генерального директора по материально-технической части ОАО «Нафтан». Он действовал с двумя подчиненными: бывшим начальником управления производственно-технической комплектации и начальником отдела комплектации.

Во время проведения закупки двух маневренных устройств для перемещения цистерн он от имени ОАО «Нафтан» заключил контракт с немецкой компанией Primex Technology GmbH. Взятка составила около €100 тыс.

Кроме того, позже они получили откат от чешской фирмы ЕKOL, spol. s r.o — таким образом у «Нафтана» появился котел-утилизатор за €1,126 млн. В этом случае «благодарность» Карасю и его сообщникам составила те же €100 тыс.

Как сообщал позже суд, общий ущерб предприятию составил €3,39 млн, из них €2,35 млн были возмещены в ходе предварительного расследования.

Уже 1 декабря прошлого года суд признал Сергея Карася виновным по двум статьям (часть 3 статьи 424, часть 3 статьи 430) Уголовного кодекса. Его приговорили к 12 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также связанные с совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

7-е место — командующий ВВС и войск ПВО и $233 тыс.

В декабре 2011 года Военная коллегия Верховного суда приговорила генерал-майора Игоря Азаренка к 9 годам колонии усиленного режима. Его лишили военного звания и конфисковали все имущество. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому особых подробностей о нем в прессу не попало.

Известно было лишь то, что бывший одноклассник (теперь уже экс-начальник отдела одного из российских заводов) вышел на Игоря Азаренка и предложил пролоббировать интересы предприятия при проведении госзакупок оборудования на нужды ВВС и ПВО Беларуси. Тот согласился. Правоохранители озвучивали сумму, которую он хотел получить: $233 тыс.

Однако в деле фигурировали $46 тыс., или 138 млн рублей. Часть денег бывший генерал-майор получил наличкой 19 декабря 2010 года, остальные вместе с другом привез в Беларусь на банковских карточках. Они попытались снять деньги в Минске, но их задержали сотрудники ГУБЭП МВД.

— Он до последнего считал, что не совершил ничего предосудительного. Выдвинул версию, что его друг приехал покупать машину. Но этим, собственно, и ограничивалась защитная линия поведения, — отмечал тогда начальник ГУБЭП МВД Эдуард Никитин.

6-е место — директор частной компании и $250 тыс.

Бывший директор ООО «Стройно» (предприятие, оказывающее услуги по выходу инвесторов на рынок Беларуси) Петр Семченко в августе — сентябре 2012 года подстрекал представителей иранского инвестора к даче взятки.

По его утверждению, $250 тыс. должны были уйти чиновникам из Минского облисполкома за то, что они разрешат инвестору купить РСУП «Петровичи», занимающее около 4,5 тыс. гектаров в Смолевичском районе.

Деньги он никуда не передавал и потратил по своему усмотрению. Между тем действия Петра Семченкова квалифицировали как мошенничество. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса.

5-е место — начальник Климовичского РОВД и $500 тыс.

Экс-начальник Климовичского РОВД Могилевской области Александр Артеменко действовал вместе со своими подчиненными — старшим оперуполномоченным РОВД и старшим следователем Климовичского райотдела СК. Поскольку судебное заседание проходило в закрытом режиме, была известна только скупая фабула: все трое обвиняемых в декабре 2011 года вымогали у россиянина взятку в $500 тыс. за то, что не привлекут его к уголовной ответственности. Россиянин передал им 6 млн российских рублей (около $200 тыс.), и они попались.

Позже российская сторона обнародовала информацию о 36-летнем жителе города Клинцы Владимире Рухлове, который обвинялся в подстрекательстве к превышению должностных полномочий правоохранителей из Беларуси. Как отмечали следователи, россиянин хотел устранить своих конкурентов в сфере риелторских услуг. Своего конкурента он заманил в Климовичи под предлогом заключения сделки.

Тот приехал в белорусский райцентр на собственном автомобиле вместе с родственником. В салон авто подбросили пакет, в котором были взрывчатые вещества (октоген и тротил) и наркотики. Этот-то пакет и обнаружили климовичские правоохранители. Они задержали конкурентов Рухлова и вымогали у них те самые $500 тыс. за свободу.

РОВД, где Александр Артеменко работал начальником. Фото: uvd.mogilev.by

В марте 2013 года суд признал Александра Артеменко виновным в совершении преступления по части 3 статьи 430 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса. Экс-начальник Климовичского РОВД получил 11 лет колонии усиленного режима, а его сообщники — по 8 и 10 лет.

4-е место — первый зампред Мингорисполкома и $500 тыс.

Такую же сумму, как климовичские милиционеры, хотел получить и бывший первый заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильев. Он курировал работу отделов городского хозяйства и энергетики, «Горремавтодора», тендерного центра Мингорисполкома, «Минскзеленстроя», унитарного предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки» и ряда других служб.

В июле 2012 года Игорь Васильев вымогал $500 тыс. у представителей чешского инвестора. На кону было заключение инвестдоговора на строительство под Минском мусороперерабатывающего завода. Взятку ему должны были передавать частями. Как писали СМИ, один из представителей чешского инвестора принес портфель с $250 тыс. прямо в кабинет чиновника. Васильева задержали сразу же после получения взятки.

11 февраля 2014 года бывшего чиновника признали виновным по части 3 статьи 430 («Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном размере») Уголовного кодекса. Его приговорили к 14 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госаппарате в течение 5 лет.

3-е место — председатель концерна «Беллегпром» и €1 млн

Экс-руководитель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков, еще будучи директором ОАО «Сукно», собирался получить €1 млн в виде взятки. Такую сумму обещала ему немецкая компания Convex International GmbH. За эти деньги Сучков должен был заключить с ними контракт на поставку оборудования стоимостью около €17,7 млн.

Михаил Сучков на встрече с работницами ОАО «Ковры Бреста». Фото: gomel.today

Когда Сучков вступил в должность, он также продолжал лоббировать интересы немецкой компании. Правда, выплаты вознаграждения так и не дождался (компания только оплатила ему отдых в Испании и Германии на сумму более €2300). Его задержали в феврале 2014 года.

В июне прошлого года Михаила Сучкова признали виновным в покушении на получение крупной взятки (часть 1 статьи 14, часть 3 статьи 430 Уголовного кодекса) и злоупотреблении власти или служебными полномочиями (часть 3 статьи 424 Уголовного кодекса). Он получил 10 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штраф в 63 млн неденоминированных рублей и запрет занимать управленческие должности в течение 5 лет.

2-е место — директор вагоностроительного завода и $2,4 млн

Экс-директор Могилевского вагоностроительного завода Валерий Осипов вымогал взятку в $936 тыс. у одной китайской компании и в $1,5 млн у второй.

Первую сумму (10% от суммы контракта) он требовал от компании Сhina Railway Locomotive & Rolling Stock Limited за то, что завод заключит контракт на поставку 1308 вагонокомплектов (надрессорных балок и боковых рам).

Более того, он гарантировал своевременную оплату поставок. Уволившись с завода, он подстрекал к даче взятки в $1,5 млн другую китайскую компанию, заверив, что готов помочь в возврате $10,4-миллионного долга Могилевского вагоностроительного завода.

В июне 2016-го Осипова задержали правоохранители, а уже в конце марта нынешнего года суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса: части 3 статьи 430 («Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение»), части 5 статьи 16 и части 2 статьи 431 («Подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере»), а также части 1 статьи 14 и части 2 статьи 209 («Покушение на мошенничество»).

Его приговорили к 11 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать управленческие должности в течение 5 лет.

1-е место — директор «Оксесинвеста» и $5 млн

Одна из крупнейших взяток в истории страны связана с землей. Компания «Оксесинвест» изначально регистрировалась как дочка чешской OXES Finance. Белорусской фирме выделили 279 гектаров земли возле Минского моря для строительства жилых домов.

Согласно проекту, инвестиции должны были составить $430 млн. Однако все зависло. Директор предприятия Андреенко стал искать возможных покупателей на госземлю. В итоге участками заинтересовалось ИООО «Бинком Плюс».

Андреенко объяснил, что для благоприятного решения вопроса о продаже нужна взятка для высокопоставленных чиновников, а также для чиновников Миноблисполкома. Он назвал сумму в $5 млн.

Как сообщали правоохранители, директора «Оксесинвеста» задержали в сентябре 2012 года как раз в момент передачи денег.

Выяснилось, что никаких связей с чиновниками он не имел и деньги им передавать не собирался.

В апреле 2014 года суд Партизанского района признал Андреенко виновным в подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16, часть 2 статьи 431 Уголовного кодекса) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 1 статьи 14, часть 4 статьи 209 Уголовного кодекса). Он получил 5 лет усиленного режима с конфискацией имущества.

Гран-при — бывший режиссер и $7 млн

На данный момент эта взятка считается рекордной за всю историю Беларуси. Поэтому она в нашем рейтинге стоит немного особняком.

Почти 11 лет назад режиссер по образованию, директор унитарного предприятия Александр Пашук вместе с четырьмя сообщниками вымогали взятку в $7 млн.

Взятка вымогалась для того, чтобы чиновники выделили 20 гектаров земли в Минском районе под строительство коттеджного поселка для россиянина. В марте 2006 года Александр Пашук и его «подчиненные» были задержаны в гостинице «Юбилейная» во время передачи $1,5 млн.

Cуд признал всех пятерых виновными по части 5 статьи 16 и части 2 статьи 431 («Подстрекательство к даче взятки в крупном размере»), а также части 1 статьи 14 и части 4 статьи 209 («Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») Уголовного кодекса Беларуси. Фигуранты дела получили сроки от 6 до 9 с половиной лет.

Цифры

По официальным статистическим данным, представленным Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, за девять месяцев нынешнего года в стране учтены 1389 коррупционных преступлений (по ним завершились судебные дела, либо уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям). Их совершили 563 человека.

По итогам девяти месяцев на первом месте среди преступлений — взяточничество (623 преступления, совершенных 153 лицами), на втором — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (431 и 241), на третьем — злоупотребление служебными полномочиями (245 и 114).

Самые коррумпированные сферы (количество преступлений):

Госуправление — 249

Сельское хозяйство — 157

Транспорт и транспортная деятельность — 142

Промышленность — 134

Торговля — 120

Здравоохранение — 106

Строительство — 103

Образование — 95

Генеральная прокуратура: «В ежегодном индексе восприятия коррупции мы поднялись с 107-й на 79-ю позицию»

— Коррупция, ее масштабы, специфика и динамика проявления, конечно же, обуславливаются общими политическими, социальными и экономическими проблемами, с которыми в той или иной мере сталкивается каждая страна, — говорит начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо. — Среди множества причин и условий, способствующих коррупции во многих странах, в том числе и в Беларуси, можно отметить следующие: корыстолюбие должностных лиц, недостаточный административный контроль за их деятельностью, терпимость общества к коррупции.

Кроме того, в работе государственных органов и других организаций порой отсутствует системный подход к проведению антикоррупционной работы. Есть упущения при подборе кадров, недооценка роли ведомственного контроля и владельческого надзора. Многие руководители по-прежнему полагают, что борьба с коррупцией является компетенцией исключительно правоохранительных органов, недооценивают свои возможности в этом направлении, относят деятельность по предупреждению коррупционных проявлений среди своих сотрудников к числу второстепенных задач.

Хотя с учетом положений законов «О борьбе с коррупцией», «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» они обязаны принимать меры, направленные на противодействие коррупции. К примеру, привлекать к дисциплинарной ответственности совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения к дисциплинарной ответственности, а также информировать об этом правоохранительные органы. Но эта деятельность зачастую осуществляется бессистемно, принципиальная оценка действиям должностных лиц не дается, информирование правоохранительных органов о соответствующих правонарушениях не осуществляется.

— Насколько сильно коррумпирована наша страна?

— Общественная опасность коррупции чрезвычайно велика, поскольку деструктивно влияет на состояние национальной государства. У нас принимаются все необходимые меры по противодействию коррупции. В стране создана система мер, которая позволяет эффективно вести борьбу с этим явлением. Правоохранительные органы используют весь спектр своих полномочий, что обеспечивает своевременное выявление и пресечение коррупционных преступлений.

По мнению экспертов некоммерческой деловой ассоциации TRACE International, антикоррупционное законодательство в Республике Беларусь является одним из самых хорошо разработанных в мире. В ежегодном индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International, по итогам 2016 года мы поднялись с 107-й позиции на 79-ю.

Вместе с тем, по данным исследования, проведенного белорусскими экономистами из Института приватизации и менеджмента по методике упомянутого Transparency International, уровень восприятия коррупции в Республике Беларусь соответствует 30—35-му месту в рейтинге — наряду с Польшей, Тайванем, Израилем, Литвой и Словенией.

— Беларусь является участницей конвенций ООН против коррупции, против транснациональной организованной преступности, конвенций Совета Европы об уголовной и о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, входит в Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Наша страна является членом группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы и в настоящее время реализует ряд рекомендаций этой международной организации, — заключает Игорь Грейбо.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну