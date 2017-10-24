Рейтинг самых крупных взяток в истории Беларуси 12 24.10.2017, 9:23

8,137

Кто стал самым матерым коррупционером в стране?

В этом месяце стало известно минимум о восьми случаях коррупционных преступлений. Под подозрение попали экс-директор могилевской школы, сотрудники барановичской службы занятости, сотрудница санстанции и многие другие. «Вознаграждения», к слову, очень разные: от 100 рублей до десятков тысяч долларов. Журналисты onliner.by задались вопросом, какой рекорд по сумме установили коррупционеры, и составили свой рейтинг самых крупных взяток нашей страны.

10-е место — бывший директор ОАО «Ружаны-Агро» и $50 тыс.

Экс-руководителя сельхозпредприятия задержали осенью 2014 года. Как сообщала тогда пресс-служба КГБ, 54-летний управляющий был задержан во время получения $25 тыс. Взятку Харуте дали за то, чтобы «Ружаны-Агро» приобрели в собственность недвижимость одного из коммерческих предприятий (по завышенной стоимости). При этом изначально договор был на $50 тыс. — вторую половину директор ОАО так и не получил.

Любопытно, что во время обыска у него изъяли $232 тыс. и €10 тыс. В январе 2015 года его признали виновным по части 2 статьи 430 («Получение взятки, повторно, путем вымогательства, в крупном размере») и части 3 статьи 430 («Получение взятки, повторно, в особо крупном размере») Уголовного кодекса.

Суд Пружанского района приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима, после чего ему еще 5 лет нельзя будет заниматься управленческой деятельностью.

9-е место — директор предприятия для осужденных и €166 тыс.

Бывший подполковник Вадим Хоружий возглавлял РУПП «Исправительное учреждение №5», что в городе Ивацевичи Брестской области. Здесь делают мебель, окна, двери, шьют спецодежду. По информации прокуратуры, с марта 2010-го по март 2013-го Вадим Хоружий получил откат за то, что заключил контракт с одной международной компанией на поставку на предприятие продукции. Размер взятки составил €166 тыс.

Как стало известно Onliner.by, действия Вадима Хоружего квалифицировали по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса («Получение взятки в особо крупном размере»). Однако по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы суд вынес определение о применении к нему принудительных мер безопасности и лечения. Верховный суд отменил решение областного и направил дело на новое рассмотрение.

8-е место — заместитель гендиректора ОАО «Нафтан» и €204 тыс.

Участник одной из крупнейших коррупционных схем в нефтеперерабатывающей области 53-летний Сергей Карась работал заместителем генерального директора по материально-технической части ОАО «Нафтан». Он действовал с двумя подчиненными: бывшим начальником управления производственно-технической комплектации и начальником отдела комплектации.

Во время проведения закупки двух маневренных устройств для перемещения цистерн он от имени ОАО «Нафтан» заключил контракт с немецкой компанией Primex Technology GmbH. Взятка составила около €100 тыс.

Кроме того, позже они получили откат от чешской фирмы ЕKOL, spol. s r.o — таким образом у «Нафтана» появился котел-утилизатор за €1,126 млн. В этом случае «благодарность» Карасю и его сообщникам составила те же €100 тыс.

Как сообщал позже суд, общий ущерб предприятию составил €3,39 млн, из них €2,35 млн были возмещены в ходе предварительного расследования.

Уже 1 декабря прошлого года суд признал Сергея Карася виновным по двум статьям (часть 3 статьи 424, часть 3 статьи 430) Уголовного кодекса. Его приговорили к 12 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также связанные с совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

7-е место — командующий ВВС и войск ПВО и $233 тыс.

В декабре 2011 года Военная коллегия Верховного суда приговорила генерал-майора Игоря Азаренка к 9 годам колонии усиленного режима. Его лишили военного звания и конфисковали все имущество. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому особых подробностей о нем в прессу не попало.

Известно было лишь то, что бывший одноклассник (теперь уже экс-начальник отдела одного из российских заводов) вышел на Игоря Азаренка и предложил пролоббировать интересы предприятия при проведении госзакупок оборудования на нужды ВВС и ПВО Беларуси. Тот согласился. Правоохранители озвучивали сумму, которую он хотел получить: $233 тыс.

Однако в деле фигурировали $46 тыс., или 138 млн рублей. Часть денег бывший генерал-майор получил наличкой 19 декабря 2010 года, остальные вместе с другом привез в Беларусь на банковских карточках. Они попытались снять деньги в Минске, но их задержали сотрудники ГУБЭП МВД.

— Он до последнего считал, что не совершил ничего предосудительного. Выдвинул версию, что его друг приехал покупать машину. Но этим, собственно, и ограничивалась защитная линия поведения, — отмечал тогда начальник ГУБЭП МВД Эдуард Никитин.

6-е место — директор частной компании и $250 тыс.

Бывший директор ООО «Стройно» (предприятие, оказывающее услуги по выходу инвесторов на рынок Беларуси) Петр Семченко в августе — сентябре 2012 года подстрекал представителей иранского инвестора к даче взятки.

По его утверждению, $250 тыс. должны были уйти чиновникам из Минского облисполкома за то, что они разрешат инвестору купить РСУП «Петровичи», занимающее около 4,5 тыс. гектаров в Смолевичском районе.

Деньги он никуда не передавал и потратил по своему усмотрению. Между тем действия Петра Семченкова квалифицировали как мошенничество. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса.

5-е место — начальник Климовичского РОВД и $500 тыс.

Экс-начальник Климовичского РОВД Могилевской области Александр Артеменко действовал вместе со своими подчиненными — старшим оперуполномоченным РОВД и старшим следователем Климовичского райотдела СК. Поскольку судебное заседание проходило в закрытом режиме, была известна только скупая фабула: все трое обвиняемых в декабре 2011 года вымогали у россиянина взятку в $500 тыс. за то, что не привлекут его к уголовной ответственности. Россиянин передал им 6 млн российских рублей (около $200 тыс.), и они попались.

Позже российская сторона обнародовала информацию о 36-летнем жителе города Клинцы Владимире Рухлове, который обвинялся в подстрекательстве к превышению должностных полномочий правоохранителей из Беларуси. Как отмечали следователи, россиянин хотел устранить своих конкурентов в сфере риелторских услуг. Своего конкурента он заманил в Климовичи под предлогом заключения сделки.

Тот приехал в белорусский райцентр на собственном автомобиле вместе с родственником. В салон авто подбросили пакет, в котором были взрывчатые вещества (октоген и тротил) и наркотики. Этот-то пакет и обнаружили климовичские правоохранители. Они задержали конкурентов Рухлова и вымогали у них те самые $500 тыс. за свободу.

РОВД, где Александр Артеменко работал начальником. Фото: uvd.mogilev.by

В марте 2013 года суд признал Александра Артеменко виновным в совершении преступления по части 3 статьи 430 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса. Экс-начальник Климовичского РОВД получил 11 лет колонии усиленного режима, а его сообщники — по 8 и 10 лет.

4-е место — первый зампред Мингорисполкома и $500 тыс.

Такую же сумму, как климовичские милиционеры, хотел получить и бывший первый заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильев. Он курировал работу отделов городского хозяйства и энергетики, «Горремавтодора», тендерного центра Мингорисполкома, «Минскзеленстроя», унитарного предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки» и ряда других служб.

В июле 2012 года Игорь Васильев вымогал $500 тыс. у представителей чешского инвестора. На кону было заключение инвестдоговора на строительство под Минском мусороперерабатывающего завода. Взятку ему должны были передавать частями. Как писали СМИ, один из представителей чешского инвестора принес портфель с $250 тыс. прямо в кабинет чиновника. Васильева задержали сразу же после получения взятки.

11 февраля 2014 года бывшего чиновника признали виновным по части 3 статьи 430 («Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном размере») Уголовного кодекса. Его приговорили к 14 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госаппарате в течение 5 лет.

3-е место — председатель концерна «Беллегпром» и €1 млн

Экс-руководитель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков, еще будучи директором ОАО «Сукно», собирался получить €1 млн в виде взятки. Такую сумму обещала ему немецкая компания Convex International GmbH. За эти деньги Сучков должен был заключить с ними контракт на поставку оборудования стоимостью около €17,7 млн.

Михаил Сучков на встрече с работницами ОАО «Ковры Бреста». Фото: gomel.today

Когда Сучков вступил в должность, он также продолжал лоббировать интересы немецкой компании. Правда, выплаты вознаграждения так и не дождался (компания только оплатила ему отдых в Испании и Германии на сумму более €2300). Его задержали в феврале 2014 года.

В июне прошлого года Михаила Сучкова признали виновным в покушении на получение крупной взятки (часть 1 статьи 14, часть 3 статьи 430 Уголовного кодекса) и злоупотреблении власти или служебными полномочиями (часть 3 статьи 424 Уголовного кодекса). Он получил 10 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штраф в 63 млн неденоминированных рублей и запрет занимать управленческие должности в течение 5 лет.

2-е место — директор вагоностроительного завода и $2,4 млн

Экс-директор Могилевского вагоностроительного завода Валерий Осипов вымогал взятку в $936 тыс. у одной китайской компании и в $1,5 млн у второй.

Первую сумму (10% от суммы контракта) он требовал от компании Сhina Railway Locomotive & Rolling Stock Limited за то, что завод заключит контракт на поставку 1308 вагонокомплектов (надрессорных балок и боковых рам).

Более того, он гарантировал своевременную оплату поставок. Уволившись с завода, он подстрекал к даче взятки в $1,5 млн другую китайскую компанию, заверив, что готов помочь в возврате $10,4-миллионного долга Могилевского вагоностроительного завода.

В июне 2016-го Осипова задержали правоохранители, а уже в конце марта нынешнего года суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса: части 3 статьи 430 («Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение»), части 5 статьи 16 и части 2 статьи 431 («Подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере»), а также части 1 статьи 14 и части 2 статьи 209 («Покушение на мошенничество»).

Его приговорили к 11 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать управленческие должности в течение 5 лет.

1-е место — директор «Оксесинвеста» и $5 млн

Одна из крупнейших взяток в истории страны связана с землей. Компания «Оксесинвест» изначально регистрировалась как дочка чешской OXES Finance. Белорусской фирме выделили 279 гектаров земли возле Минского моря для строительства жилых домов.

Согласно проекту, инвестиции должны были составить $430 млн. Однако все зависло. Директор предприятия Андреенко стал искать возможных покупателей на госземлю. В итоге участками заинтересовалось ИООО «Бинком Плюс».

Андреенко объяснил, что для благоприятного решения вопроса о продаже нужна взятка для высокопоставленных чиновников, а также для чиновников Миноблисполкома. Он назвал сумму в $5 млн.

Как сообщали правоохранители, директора «Оксесинвеста» задержали в сентябре 2012 года как раз в момент передачи денег.

Выяснилось, что никаких связей с чиновниками он не имел и деньги им передавать не собирался.

В апреле 2014 года суд Партизанского района признал Андреенко виновным в подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16, часть 2 статьи 431 Уголовного кодекса) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 1 статьи 14, часть 4 статьи 209 Уголовного кодекса). Он получил 5 лет усиленного режима с конфискацией имущества.

Гран-при — бывший режиссер и $7 млн

На данный момент эта взятка считается рекордной за всю историю Беларуси. Поэтому она в нашем рейтинге стоит немного особняком.

Почти 11 лет назад режиссер по образованию, директор унитарного предприятия Александр Пашук вместе с четырьмя сообщниками вымогали взятку в $7 млн.

Взятка вымогалась для того, чтобы чиновники выделили 20 гектаров земли в Минском районе под строительство коттеджного поселка для россиянина. В марте 2006 года Александр Пашук и его «подчиненные» были задержаны в гостинице «Юбилейная» во время передачи $1,5 млн.

Cуд признал всех пятерых виновными по части 5 статьи 16 и части 2 статьи 431 («Подстрекательство к даче взятки в крупном размере»), а также части 1 статьи 14 и части 4 статьи 209 («Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») Уголовного кодекса Беларуси. Фигуранты дела получили сроки от 6 до 9 с половиной лет.

Цифры

По официальным статистическим данным, представленным Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, за девять месяцев нынешнего года в стране учтены 1389 коррупционных преступлений (по ним завершились судебные дела, либо уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям). Их совершили 563 человека.

По итогам девяти месяцев на первом месте среди преступлений — взяточничество (623 преступления, совершенных 153 лицами), на втором — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (431 и 241), на третьем — злоупотребление служебными полномочиями (245 и 114).

Самые коррумпированные сферы (количество преступлений):

Госуправление — 249

Сельское хозяйство — 157

Транспорт и транспортная деятельность — 142

Промышленность — 134

Торговля — 120

Здравоохранение — 106

Строительство — 103

Образование — 95

Генеральная прокуратура: «В ежегодном индексе восприятия коррупции мы поднялись с 107-й на 79-ю позицию»

— Коррупция, ее масштабы, специфика и динамика проявления, конечно же, обуславливаются общими политическими, социальными и экономическими проблемами, с которыми в той или иной мере сталкивается каждая страна, — говорит начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо. — Среди множества причин и условий, способствующих коррупции во многих странах, в том числе и в Беларуси, можно отметить следующие: корыстолюбие должностных лиц, недостаточный административный контроль за их деятельностью, терпимость общества к коррупции.

Кроме того, в работе государственных органов и других организаций порой отсутствует системный подход к проведению антикоррупционной работы. Есть упущения при подборе кадров, недооценка роли ведомственного контроля и владельческого надзора. Многие руководители по-прежнему полагают, что борьба с коррупцией является компетенцией исключительно правоохранительных органов, недооценивают свои возможности в этом направлении, относят деятельность по предупреждению коррупционных проявлений среди своих сотрудников к числу второстепенных задач.

Хотя с учетом положений законов «О борьбе с коррупцией», «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» они обязаны принимать меры, направленные на противодействие коррупции. К примеру, привлекать к дисциплинарной ответственности совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения к дисциплинарной ответственности, а также информировать об этом правоохранительные органы. Но эта деятельность зачастую осуществляется бессистемно, принципиальная оценка действиям должностных лиц не дается, информирование правоохранительных органов о соответствующих правонарушениях не осуществляется.

— Насколько сильно коррумпирована наша страна?

— Общественная опасность коррупции чрезвычайно велика, поскольку деструктивно влияет на состояние национальной государства. У нас принимаются все необходимые меры по противодействию коррупции. В стране создана система мер, которая позволяет эффективно вести борьбу с этим явлением. Правоохранительные органы используют весь спектр своих полномочий, что обеспечивает своевременное выявление и пресечение коррупционных преступлений.

По мнению экспертов некоммерческой деловой ассоциации TRACE International, антикоррупционное законодательство в Республике Беларусь является одним из самых хорошо разработанных в мире. В ежегодном индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International, по итогам 2016 года мы поднялись с 107-й позиции на 79-ю.

Вместе с тем, по данным исследования, проведенного белорусскими экономистами из Института приватизации и менеджмента по методике упомянутого Transparency International, уровень восприятия коррупции в Республике Беларусь соответствует 30—35-му месту в рейтинге — наряду с Польшей, Тайванем, Израилем, Литвой и Словенией.

— Беларусь является участницей конвенций ООН против коррупции, против транснациональной организованной преступности, конвенций Совета Европы об уголовной и о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, входит в Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Наша страна является членом группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы и в настоящее время реализует ряд рекомендаций этой международной организации, — заключает Игорь Грейбо.