Фотофакт: В Минске установили огромную светящуюся книгу Франциска Скорины 24.10.2017, 9:36

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Фото: facebook.com/uladzimir.sadouski

Днем инсталляция не очень заметна, но ночью впечатляет.

Рядом с входом в Национальную библиотеку Беларуси появилась праздничная световая инсталляция, посвященная 500-летию Франциска Скорины. Историк Минска Владимир Садовский, который опубликовал ее фото на своей странице в Facebook, назвал ее «500-годнасць» (от белорусского: «500-годдзе», то есть 500-летие со дня, когда вышла первая книга Скорины).

На страницах раскрытой книги изображены монограммы белорусского первопечатника: «Солнце и луна» и «Треугольник с крестом». Они много раз встречаются на гравюрах, которыми Скорина иллюстрировал свои издания 500 лет назад.

Днем инсталляция не очень заметна, но ночью впечатляет!