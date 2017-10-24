закрыть
24 октября 2017, вторник, 13:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: В Минске установили огромную светящуюся книгу Франциска Скорины

  • 24.10.2017, 9:36
  • 2,727
Фото: facebook.com/uladzimir.sadouski

Днем инсталляция не очень заметна, но ночью впечатляет.

Рядом с входом в Национальную библиотеку Беларуси появилась праздничная световая инсталляция, посвященная 500-летию Франциска Скорины. Историк Минска Владимир Садовский, который опубликовал ее фото на своей странице в Facebook, назвал ее «500-годнасць» (от белорусского: «500-годдзе», то есть 500-летие со дня, когда вышла первая книга Скорины).

На страницах раскрытой книги изображены монограммы белорусского первопечатника: «Солнце и луна» и «Треугольник с крестом». Они много раз встречаются на гравюрах, которыми Скорина иллюстрировал свои издания 500 лет назад.

Днем инсталляция не очень заметна, но ночью впечатляет!


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну