Запад взял Путина на крючок 2 24.10.2017, 9:46

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Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер складывает те пазлы, которые прежние политики не могли сложить.

Сейчас идет формирование реального решения ситуации на Донбассе. И спецпредставитель США Курт Волкер выстраивает его архитектуру, проводя встречи с представителями Украины и России.

Об этом сайту "24" сообщил директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

По мнению политолога, Волкер складывает те пазлы, которые крупные политики не могут сложить. К примеру, говорит Давидюк, встретились в нормандской формате лидеры стран: сфотографировались, поговорили обо всем хорошем и против всего плохого и разъехались. А технические вещи остаются несогласованными.

Волкер движется на очень большой политической и дипломатической скорости. Если он решит вопрос введения миротворцев на Донбасс до конца года – то его кандидатуру можно подавать на Нобелевскую премию, – отмечает Николай Давидюк.

Но, по его словам, в России сегодня много грязных деталей. Москва не хочет выводить свои войска, возвращать Украине контроль над границей, платить репарацию за уничтоженную инфраструктуру Донбасса, отвечать за убитое мирное население. Россия хочет завершить конфликт в обмен на легализацию Крыма. Поэтому задача Волкера – все это свести к единому знаменателю и решить.

Политолог считает, что в ходе предстоящей встречи Порошенко и Волкера украинский президент будет настаивать на двух принципиальных вещах. Первая – отсутствие изменений в Конституцию относительно особого статуса Донбасса, поскольку парламент их не примет. Второе – введение миссии ООН, которая даст возможность мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Украина получила поддержку идеи миротворцев от всего цивилизованного мира. Трамп, Меркель, Макрон и Трюдо поддерживают такой сценарий. Даже Путин его поддержал, хотя в деформированном виде. Но именно этим Запад его и взял на крючок. Если Россия "за" – то будем решать, тем более, что Кремль настаивает, что "ихтамнет", – говорит Давидюк.

Эксперт убежден, что заявления Путина относительно того, что на Донбассе начнется геноцид, если миротворцы получат доступ к украинско-российской границы – пустые. Потому что президент РФ в режиме избирательной кампании и теряет свое лицо перед россиянами.

"Позиция Путина слабая. Он сам призвал к миротворцам, а сейчас не знает, как аргументировать, почему он отказывается от миссии. Миротворцы будут, хотя он будет пытаться бросить туда максимум войск из стран-сателлитов РФ. Но фильтрация, присутствие большого вооруженного контингента позволяет Украине выпихнуть за линию границы кремлевские войска, кавказских наемников, бурят, частные армии и начать деоккупацию и восстановление жизни на Донбассе", – подчеркнул Николай Давидюк.