закрыть
24 октября 2017, вторник, 13:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Разбуди в себе дракона!»: Мотивационный ролик от «Цмокі-Мінск»

2
  • 24.10.2017, 9:51
  • 1,123

Баскетбольный клуб выпустил новый вдохновляющий видеоролик.

В сезоне клуб выбрал своим девизом не рекламный слоган, а желание мотивировать, в том числе и себя, пишет marketing.by.

«Разбуди в себе дракона» - это целая философия, которую из спортивных состязаний можно перенести в любой аспект жизни. В жизни любого человека есть место Поступку, у каждого он свой, но для его свершения иногда не хватает совсем немного: немного смелости, немного решительности, немного уверенности в себе. И в этот момент нужно прислушаться к своей внутренней силе», - сказано в пресс-релизе клуба.

Новым роликом «Цмокі-Мінск» хотят поддержать своих болельщиков в их свершениях и начинаниях так, как сами болельщики поддерживают любимый клуб на всех играх. Ведь каждое маленькое усилие важно для большой победы как в игре, так и над собой.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну