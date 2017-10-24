«Разбуди в себе дракона!»: Мотивационный ролик от «Цмокі-Мінск»2
- 24.10.2017, 9:51
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Баскетбольный клуб выпустил новый вдохновляющий видеоролик.
В сезоне клуб выбрал своим девизом не рекламный слоган, а желание мотивировать, в том числе и себя, пишет marketing.by.
«Разбуди в себе дракона» - это целая философия, которую из спортивных состязаний можно перенести в любой аспект жизни. В жизни любого человека есть место Поступку, у каждого он свой, но для его свершения иногда не хватает совсем немного: немного смелости, немного решительности, немного уверенности в себе. И в этот момент нужно прислушаться к своей внутренней силе», - сказано в пресс-релизе клуба.
Новым роликом «Цмокі-Мінск» хотят поддержать своих болельщиков в их свершениях и начинаниях так, как сами болельщики поддерживают любимый клуб на всех играх. Ведь каждое маленькое усилие важно для большой победы как в игре, так и над собой.