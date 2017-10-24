«Вас не беспокоит проводка? Но мы все равно идем к вам!» 11 24.10.2017, 9:59

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Новые Остапы Бендеры «окучивают» квартиры белорусских городов.

Вслед за продавцами фильтров для воды и специалистами по ремонту оконных блоков жителей Борисова стали беспокоить продавцы розеток и выключателей, пишет ex-press.by.

Ловкость рук и никакого мошенства

По квартирным телефонам звонят, обращаются к вам по имени и отчеству и напористо спрашивают, будете ли в назначенное время дома? Вы, конечно, интересуетесь, а зачем надо быть дома? На что следует быстрый безапелляционный ответ:

— К вам приедет электрик проверять состояние проводки, розеток и выключателей.

Голос звучит убедительно. Тот, кто говорит, знает, как вас зовут и в какой квартире вы живете. Стало быть, это из государственной организации, которая решила позаботиться о вас, думаете вы. Ведь государство у нас, как известно, для народа. И вы соглашаетесь быть дома и ждать электрика. Если вы, конечно, пенсионер, или молодая мама в декрете, или просто наивный человек.

А далее происходит вот что. В назначенное время приходит предупредительный электрик, у которого вы не просите предъявить документы, ведь о его визите вас заранее предупредили. Он осматривает проводку, розетки и выключатели, записывает что-то в бланк и просит расписаться.

Вы расписываетесь, и оказывается, что вы подписали договор на оказание вам платных услуг некой частной фирмой — обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Дисс Трейл».

Так сказать, ловкость рук и никакого мошенства!

И этот документ уже трудно оспорить, поскольку он приобретает юридическую силу.

Понятно, что в такую ситуацию, прежде всего, попадают пенсионеры, молодые мамы в декрете и просто наивные люди. Об этом есть уже немало свидетельств. Не наивные люди, как правило, договоры не подписывают. И надо сказать, что представители «Дисс Трейл» это понимают и ни на чем не настаивают.

Допрос без пристрастия

Читатель ex-Press.by прислал на сайт видео о визите в его квартиру такого электрика. Получился этакий допрос без пристрастия.

Записать видео наш читатель решил после того, как в неприятную ситуацию чуть было не попала его пожилая мама, которая живет отдельно. Она уже готова была подписать договор, но в последнюю минуту решила посоветоваться с сыном, который запретил ей делать это.

После этого случая читатель ex-Press.by стал ждать звонка уже в свою квартиру. И дождался. Ему позвонили на домашний телефон с мобильного телефона с номером +375 29 1973037. Назвали по имени и отчеству, а также назвали номер квартиры, в которой он живет, и попросили быть дома. Он выполнил просьбу.

Электрик, который пришел в назначенное время, увидев молодого человека и ухоженное жилье, никаких неполадок в проводке не обнаружил и собрался было уходить. Но читатель ex-Press.by решил напоследок побеседовать с ним и записал беседу на видео.

Информация о персональных данных защищена законом

Конечно, вы имеете право никого не впускать в свой дом без удостоверения личности, а коммерческая фирма имеет право проводить маркетинговые исследования с целью изучения спроса на сбыт своей продукции.

Все это не противоречит нашим законам.

И все-таки есть вопрос. Откуда у ООО «Дисс Трейл», которое внесено в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Борисовским райисполкомом 12 мая 2017 года, оказалась база персональных данных жителей нашего города?

Само ООО «Дисс Трейл» было зарегистрировано по адресу: г. Борисов, ул. 1 Июля, д.6, пом. 415. Но это не персональные данные, сведения о юридическом адресе юридического лица должны быть общедоступны, в отличие от точного адреса, имени и фамилии частного лица. Информация о персональных данных защищена законом.

Комментирует борисовский юрист и правозащитник Олег Мацкевич:

— Фамилия, имя и отчество владельца квартиры и всех проживающих в ней относится к основным персональным данным (ст. 8 Закона «О регистре населения») и является информацией, распространение и (или) предоставление которой ограничено (ст. 17 Закона «Об информации, информатизации и защите информации»).

Меры по защите персональных данных от разглашения должны быть приняты с момента, когда персональные данные были предоставлены физическим лицом, к которому они относятся, другому лицу либо когда предоставление персональных данных осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Последующая передача персональных данных разрешается только с письменного согласия физического лица, к которому они относятся, либо в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Субъекты информационных отношений, получившие персональные данные в нарушение требований Закона «Об информации, информатизации и защите информации») и иных законодательных актов Республики Беларусь, не вправе пользоваться ими (ст. 32).

Нарушение законодательства об информации, информатизации и защите информации влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Кто стучится в дверь ко мне?

ООО «Дисс Трейл» нуждается не только в покупателях, но и в продавцах. Последнее объявление об открытых вакансиях было размещено 17 октября. В требованиях, предъявляемых к претендентам, особенно умиляет «стрессоустойчивость».