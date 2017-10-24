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«Армия Израиля воюет, поэтому о дедовщине здесь нет и речи»

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  • 24.10.2017, 10:12
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Каждый солдат Цахала может обратиться в Управление по правам солдат при Минобороны, минуя свое начальство.

В белорусском обществе не утихает обсуждение дедовщины. Хроническая проблема перешла в острую фазу после трагической смерти солдата срочной службы Александра Коржича в Печах. Как бороться с конкретными случаями дедовщины, когда вы внутри системы? В правозащитном центре «Весна» советуют: обращаться за помощью в государственные структуры вне военной системы, то есть Следственный комитет, прокуратуру, милицию, а также непосредственно к правозащитникам и СМИ.

Правозащитники также советуют пытаться записаться на прием к министру обороны и направить запрос на внутреннюю проверку, если вы стали жертвой или свидетелем дедовщины. Тем временем, все больше белорусов заявляют о недоверии ко всей военной системе и, в частности, к главе ведомства Андрею Равкову. Под петицией за отставку министра на сайте zvarоt.by уже подписались более 11 тыс. человек.

Шеф Ближневосточного бюро телеканала RTVi, политический обозреватель Евгений Сова, три года служил в Управлении прав солдат при Министерстве обороны Израиля. Своими рассуждениями он делится в эфире «Белсата»:

«Понятия «дедовщина» в понимании, как мы знаем по бывшему СССР, в Израиле, конечно, нет. Есть определенные неуставные отношения, есть отношения между старыми солдатами и новичками. Это существует во всех частях, такие традиции. Кто-то считает такие традиции нарушением устава, кто-то говорит, что с этим надо жить и так далее. Но такой дедовщины, как мы привыкли это видеть в российских новостях, и свидетельства о которой мы видим в материалах «Белсата», безусловно, нет. Во-первых, страна воюет. Если офицер с солдатом завтра пойдет в бой, то ни о какой дедовщине нет и речи, так как этим людям завтра нужно защищать друг друга во время боя».

Евгений Сова также рассказал, куда обращаются израильские солдаты, когда нарушаются их права:

«Я три года служил в подразделении, которое называется Управление по правам солдат при Минобороны. Это уникальное подразделение, оно было создано в начале 1970-х годов. Чем уникально? В это подразделение может обратиться напрямую любой солдат, который служит в израильской армии, ему не нужно сообщать об этом ни командиру бригады или округа. В течение 24 часов, а даже быстрее, если жалоба срочная, с солдатом контактирует офицер этого подразделения. После начинается разбирательство жалобы. Есть специальный юридический отдел, который проверяет, нарушаются ли права солдата в контексте конкретного закона».


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