Стив Возняк рассказал, почему впервые не будет покупать iPhone на старте продаж 4 24.10.2017, 10:17

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Стив Возняк

Фото: cnbc.com

Сооснователь Apple сравнил iPhone 8 и предыдущую модель.

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что в его планы не входит покупка флагмана iPhone X в ближайшее время: «Я лучше подожду. Меня устраивает iPhone 8 — он такой же, как iPhone 7, а тот для меня точно как iPhone 6». Вероятно, изобретатель намекает на схожесть дизайна всех этих устройств.

Также Возняк заявил, что это первый iPhone, который он не будет покупать в первый день продаж, в то время как раньше всегда стремился как можно быстрее заполучить новый смартфон Apple. «Но моя жена собирается купить, поэтому смогу достаточно детально изучить его», — добавил Возняк.

Начало продаж iPhone X произойдет 3 ноября. Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-экран, который занимает практически всю лицевую панель. Устройство лишилось сканера отпечатка пальцев — на смену ему пришла технология FaceID, которая идентифицирует пользователя по лицу.