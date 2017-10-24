Почему Лукашенко боится футбольных фанатов, а Меркель нет 4 Павел Рос, gazetaby.com

24.10.2017, 10:47

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И дело здесь не в том, что канцлер Германии любит футбол, а белорусский правитель – хоккей.

Когда наблюдаешь, как белорусские власти ведут себя с футбольными болельщиками, иногда кажется, что они действительно их боятся. Достаточно вспомнить кордоны ОМОНа, которые выстраиваются вокруг стадионов накануне матчей. Или досмотры с пристрастием, через которые проходят болельщики, прежде чем попасть на трибуну.

Прекрасно характеризует ситуацию случай двухлетней давности, когда работники милиции на входе на стадион запретили улыбаться главному тренеру сборной Беларуси по футболу.

Когда находишься в Германии, понимаешь, что футбол здесь – это не просто популярная игра, а едва ли не смысл жизни для миллионов людей. Немцы говорят: «Ты можешь сменить жену, но не любимый футбольный клуб». И это не преувеличение – немецкие болельщики могут всю жизнь поддерживать одну футбольную команду, которую они полюбили в детстве. Именно поэтому на трибуны приходят практически все слои населения – от пожилых семейных пар до несовершеннолетних хулиганов.

Однако при этом в Германии умудряются поддерживать порядок на футбольных матчах, не унижая человеческого достоинства.

Здесь футбольные фанаты не считаются отбросами общества – напротив, они имеют очень серьезное влияние. Фанатские организации в Германии могут насчитывать несколько десятков тысяч человек, подавляющее большинство которых – это благопристойные и добропорядочные люди, которые приходят на футбол после работы, чтобы провести вместе с семьей или друзьями.

Руководство фан-клубов избирается демократическим путем – с помощью голосования. Фанатские организации занимаются не только футбольными вопросами, но и даже собирают деньги, если кто-то из болельщиков клуба попал в трудную жизненную ситуацию.

При фан-клубах в Германии работают социальные организации – фан-проекты. Находясь в фанатской среде, они ищут трудных подростков – и проводят с ними воспитательную работу. У фан-проектов есть свои помещения, которые служат домами для болельщиков одного или нескольких клубов.

На немецких стадионах, чаще всего, в продаже есть сосиски и пиво – полиция может запретить продавать спиртные напитки на стадионе, только если матч относится к категории опасных. В остальных случаях пиво можно купить прямо на трибунах.

Футбол в Германии неотделим от политики – каждый уважающий себя немецкий политик понимает, что футбольные болельщики – это часть демократического общества. Именно поэтому немецкого канцлера Ангелу Меркель часто можно увидеть на трибунах, а к любителям футбола здесь принято относится максимально вежливо.

Футбол – это одна из возможностей получить дополнительные голоса на выборах. И это хорошо понимают в странах, где эти выборы проводятся честно и открыто.

В Беларуси же футбольных болельщиков даже с учетом их небольшого количества проще держать в железных рукавицах – вывод, как говорится, напрашивается сам собой.

Павел Рос, gazetaby.com