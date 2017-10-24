Как белорусам уехать в Париж за 17 евро и покататься по Польше за 0,5 евро 3 24.10.2017, 10:38

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Выгодные идеи для путешествий.

Посмотрите, что citydog.by нашел на этот раз: тут и Польша, и Франция, и Испания.

НА АВТОБУСЕ ПО ПОЛЬШЕ И НЕ ТОЛЬКО ЗА 0,5 ЕВРО

Компания Polskibus начала распродажу билетов на январь–март. Правда, в акции участвуют только первые билеты на каждый рейс, то есть их не то чтобы много.

Лучшая часть этой новости состоит в том, что Polskibus ездит не только по Польше. Билеты за 1 злотый (0,25 евро) + 1 злотый за бронирование (еще 0,25 евро) можно купить и в Вену, и в Братиславу, и в Прагу, и в Будапешт, и в Брно, и в Берлин. А заодно и в некоторые города Украины – правда, из Польши.

ИЗ ВАРШАВЫ НА МАЙОРКУ И ОБРАТНО ЗА 30 ЕВРО

Ryanair все никак не успокоится, объявляет все больше и больше акций. Сейчас, например, можно слетать на Майорку и вернуться обратно (в Варшаву, конечно же, не в Минск) за 30 евро. Правда, сделать это можно только с ноября по январь, но чем не вариант на новогодние каникулы. Все равно же +10 и море.

ВЕРНУТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ В МИНСК ЗА 18 ЕВРО

Если в ноябре или декабре вам нужно вернуться в Минск из Москвы, то Utair как будто ради вас и работает. Единственное, что точное время вылета вам сообщат всего за сутки до рейса. Если вас не так уж пугает неизвестность, покупайте билеты: дата вроде как известна, неясно только, вылетите вы в 6 утра или в 11 вечера.

ИЗ ВАРШАВЫ В ПАРИЖ И ОБРАТНО ЗА 17 ЕВРО

Еще одно предложение, которое, возможно, подтолкнет вас к отпуску в декабре. Ryanair продает билеты из Варшавы в Париж или Тулузу и обратно за 17 евро. Только помните: Ryanair летает далеко не в центр Парижа, поэтому на автобус до французской столицы вам придется потратить примерно столько же, сколько и на рейс до нее. И на квартиры и отели лучше тоже смотрите еще до покупки билетов на самолет: Франция все-таки отнюдь не дешевая.