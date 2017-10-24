Крик души молодой специалистки: Главный зоотехник прижала меня к печке и начала наносить удары 18 24.10.2017, 12:09

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Иллюстрационное фото

Откровенный рассказ девушки, распределенной в одно из хозяйств Беларуси.

В редакцию Charter97.org обратилась молодая специалистка, распределенная в ОАО «АгроНива» Каменецкого района. Девушка подробно рассказала о порядках в их хозяйстве и отношении к молодым специалистам, напоминающим «дедовщину» в белорусской армии.

Редакцию решила опубликовать письмо Анастасии Козак целиком:

«Здравствуйте, меня зовут Козак Анастасия Евгеньевна и я хочу изложить мою историю.

Сейчас я, как молодой специалист, нахожусь на отработке в хозяйстве ОАО «АгроНива» Каменецкого района.

Здесь 17 октября утром я, как обычно, была на работе, на ферму приехали наши главные специалисты, а именно: главный зоотехник Масло Вера Николаевна и заместитель по животноводству Коноплицкая Лидия Владимировна.

Я не видела, что они приехали и выполняла свою работу, после чего пошла искать нашего зоотехника и помощника заведующей фермы, так как мы должны были идти в другое здание.

Первым делом я зашла в красный уголок, где и находились приехавшие главные специалисты. Также там была наша оператор по уходу за телятами, которую после моего прихода отправили работать.

Я осталась в красном уголке с ними наедине. Завязался разговор о поении телят, в духе: «почему ты не поишь телят зондом?», «почему ты не пользуешься СтартАидом (это ветеринарный препарат для замены молока)?», «почему не взвешиваете телят (хотя взвешивание животных не входит в мои обязанности и выполняется заведующей фермы)?»

В ответ на вопросы я начала высказывать свое мнение. Они начали на меня кричать, на что я, включая диктофон сказала: «Теперь, раз такое дело, мы будем вести разговор с последующей записью на диктофон».

Разговор стал более-менее спокойным, но спор все равно продолжался, после чего Масло В.Н. сказала, что будет снимать на видео. На это я ответила: «Хорошо, без проблем, я тоже включу видеозапись».

Я включила камеру на телефоне, после чего Масло В.Н. подбежала ко мне, прижала к печке и начала наносить мне удары руками в область головы и лица. Я начала кричать и звать на помощь, в этот момент Коноплицкая Л.В. подошла сзади, одной рукой она закрывала мне рот, а другой придерживала мои руки. Параллельно этому Масло В.Н. пыталась вырвать из моих рук телефон.

Выкрутившись из рук Коноплицкой, я укусила Масло за руку и выбежала из красного уголка, после чего вызвала милицию и директора хозяйства Бобра Виктора Александровича, который, защищая Масло и Коноплицкую, сказал мне, что я ничего не докажу.

В этом хозяйстве это не первый случай избиения молодых специалистов. Также постоянно мы слышим только оскорбления в свой адрес, крики и маты от главных специалисток. Научить нас также ничему не могут и даже не пытаются.

Работаем мы, бывает и по 12 часов в день, но в табеле у нас все равно будет стоять 7 часов, а в субботу – 5 часов. В воскресенье формально должен быть выходной, хотя молодых специалистов вынуждают работать без выходных. Отпуска вообще невозможно добиться, постоянно по 100-150-200 рублей высчитывают непонятно за что.

Я написала заявление, сняла побои, есть видео, но без всеобщей огласки я ничего не добьюсь, поэтому и обращаюсь с просьбой опубликовать мое письмо».

Председатель ОАО «АгроНива» Басов Виктор Александрович отказался разговаривать с журналистами Charter97.org, сказав, что никаких комментариев прессе давать не будет.