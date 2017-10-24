Ожидает ли Чехию разворот вправо? 1 Кено Ферсек, dw.com

24.10.2017, 13:21

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Фото: Shutterstock

После победы партии Андрея Бабиша на выборах в Чехии в ЕС заговорили об усилении правых настроений в Восточной Европе.

"Землетрясение", "ураган", "цунами" - комментируя прошедшие в минувшую субботу, 21 октября, парламентских выборах в Чехии, средства массовой информации не скупились на сравнения с природными катастрофами. И это неудивительно - в стране с одной из самых устойчивых с исторической точки зрения демократических систем в Центральной и Южной Европе почти 60% жителей проголосовали за внесистемные и протестные партии - и это на фоне беспрецедентно стабильной макроэкономической ситуации. Для государства, являющегося членом Европейского Союза, ситуация более чем неоднозначна.

В Евросоюзе заговорили об усилении в Восточной Европе правых настроений и о том, что еще одна страна региона встала на тот путь развития, который ранее избралa Венгрия. Однако при всей тревоге, вызванной результатом выборов в Чехии, имеет смысл говорить о различиях в политической ситуации в странах Восточной Европы. Определения "разворот вправо" и "восточноевропейский евроскептицизм" возлагают коллективную вину на весь регион и мало что объясняют.

Чешские избиратели, поддерживающие внесистемные силы, в подавляющем большинстве не относятся к зашоренным правым радикалам. Просто им надоела медлительность политической элиты. В стране уже много лет не осуществляется никаких важных реформ в социальной сфере, в области здравоохранения и образования, на региональном и местном уровне процветают протекционизм и круговая порука.

Среди определенной части чешского общества усиливается страх того, что попытки модернизировать страну потерпят окончательный крах. Вместе с тем ряд политиков, в числе которых и президент Чехии Милош Земан, в последние несколько лет настойчиво отравляли климат в стране, уничижительно отзываясь о Европейском Союзе, беженцах и в целом о гуманистических ценностях и либеральной демократии.

Бабиш - миллиардер, предприниматель, популист

Подобные взгляды разделяет и основатель популистского политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) - предприниматель и миллиардер Андрей Бабиш. Но большинство голосов избирателей он получил благодаря обещанию навести порядок в Чешской Республике и положить конец правлению клики коррумпированной элиты. Это обещание не лишено иронии, поскольку представителем данной элиты является и сам Бабиш, неоднократно становившийся героем скандалов, связанных с обвинениями в уклонение от уплаты налогов или незаконном получении субсидий ЕС.

В отличие от таких политиков, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Андрей Бабиш не является ни националистом, ни шовинистом, ни убежденным сторонником антидемократического пути развития Чешской Республики. Он, скорее, относится к типу амбициозного, самодовольного олигарха, считающего, что его авторитарный предпринимательский стиль управления принесет пользу стране. И именно в этих авторитарных взглядах и кроется опасность, исходящая от Бабиша.

У чешского истеблишмента должен сработать сигнал тревоги

Впрочем, насколько Бабиш будет определять будущее Чехии, пока что неясно. И дело не только в том, что ему будет сложно сформировать правительство, поскольку пока что мало кто выразил желание вступить в коалицию с "АНО". За последние годы Бабиш выжил из своей партии немало светлых умов, необходимых ему для того, чтобы помочь выполнить его громкие обещания. Кроме того, став премьер-министром, Бабиш не сможет оставаться в оппозиции к правительству, что удавалось ему, когда он занимал пост министра финансов с начала 2014 года по май 2017-го. И это тоже может подорвать доверие к нему.

Наконец, у Бабиша нет продуманной антиевропейской стратегии. Так что единственной совместной инициативой стран Вышеградской группы - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии - остается только лишь неприятие политики ЕС в отношении беженцев. Поэтому победа АНО на выборах в Чехии ни в коем случае не означает укрепления и без того неоднородной в своем составе Вышеградской группы.

Тем не менее у политического истеблишмента в Чехии и за ее пределами должен сработать сигнал тревоги. Если представители традиционных элит не хотят, чтобы в один прекрасный день их смели с политической сцены сомнительные внесистемные силы, они должны со всей решительностью и убежденностью способствовать созданию ответственного, устойчивого и подлинно демократического правительства. Только так можно убедить избирателей в своей правоте.

Кено Ферсек, dw.com