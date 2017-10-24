В Германии выбрали председателя нового Бундестага 24.10.2017, 14:47

Вольфганг Шойбле

Главой парламента будет бывший министр финансов.

В Берлине проходит первое заседание бундестага нового созыва. Спикером, как и ожидалось, избран Вольфганг Шойбле, занимавший в уходящем правительстве пост министра финансов, пишет DW.

Председателем бундестага нового созыва избран Вольфганг Шойбле(Wolfgang Schäuble), занимавший в уходящем правительстве пост министра финансов. За его кандидатуру, предложенную главой крупнейшей фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фолькером Каудером (Volker Kauder), на учредительном заседании бундестага во вторник, 24 октября, проголосовал 501 депутат. Против выступили 173 депутата, еще 30 воздержались.

Самый большой бундестаг в истории ФРГ

Первое заседание бундестага, являющегося крупнейшим в истории ФРГ по числу депутатов, открыл представитель Свободной демократической партии (СвДП) Херман Отто Зольмс (Hermann Otto Solms), являющийся депутатом с наибольшим стажем в парламенте Германии после Вольфганга Шойбле. До предыдущего легислатурного периода, во время которого либералы не были представлены в парламенте, Зольмс был членом бундестага 33 года.

В своей речи Зольмс призвал изменить избирательное право ФРГ с целью сокращения числа парламентариев. "Размеры этого раздутого парламента" отрицательным образом влияют на его работоспособность, а также на его авторитет среди граждан, уверен он.

Рекордное число депутатов в бундестаге нового созыва - 709 - связано с особенностями избирательного законодательства Германии. В 2013 году был введен так называемый выравнивающий механизм, в соответствии с которым общее число депутатских мест может увеличиваться до тех пор, пока не будут соблюдены пропорции между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер, согласно результатам выборов по партийным спискам.

Срок полномочий прежнего правительства истек

Согласно Основному закону ФРГ, с началом работы нового бундестага официально заканчивается срок предыдущего правительства и его председателя Ангелы Меркель (Angela Merkel). Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) попросил Меркель и ее кабинет продолжить исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Вечером того же дня Штайнмайер вручит министрам свидетельства об увольнении.

На выборах 24 сентября за блок ХДС/ХСС проголосовали 32,9 процента избирателей, что на 8,6 процента меньше по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 20,5% (минус 5,2% в сравнении с прошлыми выборами), СвДП набрала 10,7% (плюс 5,9%) правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 12,6 % (плюс 7,9%), Левая партия - 9,2% (плюс 0,6%) и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9% (плюс 0,5%). Остальные партии в сумме набрали 5 процентов голосов (в 2013-м - 6,2 процента).