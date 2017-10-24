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«Вернулся назавтра в магазин, чтобы найти вора, а он сам туда пришел!»

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  • 24.10.2017, 16:14
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У покупателя украли кошелек возле кассы, а на следующий день он встретился со злоумышленником.

Казусная история произошла в Минске в одном из магазинов на улице Пулихова. Прямо возле кассы у одного из посетителей украли кошелек с деньгами и банковскими карточками. Как скоро бы нашли вора, неизвестно, если бы на следующий день он сам не вернулся в магазин, пишет kp.by.

- У кассы я потянулся в карман за кошельком, но его не нашел. На следующее утро я вернулся в магазин, где с сотрудниками магазина просмотрел записи видеокамер. Мои опасения подтвердились: мой кошелек украли! Причем украл его мужчина, который стоял за мной у кассы, - рассказывает минчанин Николай. - Как видно на записи, кошелек у меня выпал на пол из кармана, а мужчина поднял его, повернулся ко мне спиной и положил его себе в карман. При этом он видел, что я ищу кошелек.

Удивительно, но в тот день, когда минчанин смотрел записи видеокамер, вор… вернулся в магазин. Его задержали охранники, которых успели предупредить. И покупатель Николай встретился с тем, кто присвоил его кошелек с деньгами.

Прибывший сотрудник милиции принял у Николая заявление о краже.

- У меня было чувство, что вор где-то рядом. И, как известно, преступник всегда возвращается на место преступления. Так и случилось, - говорит Николай. - Кстати, кошелек мне вернули, правда, на хранение: пользоваться наличными деньгами, которые там лежат, мне пока нельзя.

- Мужчина был задержан и доставлен в Партизанское РУВД, - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Екатерина Вершицкая. - По факту кражи возбуждено уголовное дело.


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