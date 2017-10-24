Дональд Туск не исключил отмену Brexit 2 24.10.2017, 16:59

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Великобритания все еще может остаться в Евросоюзе.

Переговоры по Brexit могут завершиться заключением соглашения, выходом Великобритании из ЕС без соглашения или решением Лондона остаться в ЕС, считает Дональд Туск, пишет "Немецкая волна".

Председатель Европейского совета Дональд Туск допускает возможность отмены решения о выходе Великобритании из ЕС. Переговоры по Brexit могут завершиться решением отказаться от Brexit, заявил он, выступая по итогам последнего саммита Евросоюза на заседании Европарламента в Страсбурге во вторник, 24 октября.

Такой вариант является третьим наряду с заключением "хорошей сделки" по выходу Великобритании из Евросоюза и нерегулируемым выходом этой страны "без сделки", указал он. Каким из трех вариантов завершатся переговоры, зависит от Лондона, добавил Туск.

EU27 must keep unity regardless of direction of talks. In fact up to London how this will end: with a good deal, no deal or no #Brexit. — Donald Tusk (@eucopresident) 24 октября 2017 г.

Одновременно глава Евросовета отметил, что остальным 27 странам ЕС до сих пор удавалось выступать с единой позицией по Brexit. "Однако самый тяжелый стресс-тест еще впереди", - добавил он и призвал европейские страны к единству. По словам Туска, главы европейских государств и правительств на саммите 19-20 октября сошлись во мнениях о том, что без единства невозможно достичь прогресса в ЕС в любой сфере.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул готовность Брюсселя к дальнейшим переговорам с Лондоном. "Мы не настроены враждебно, мы хотим достичь согласия", - подчеркнул он.

В середине октября по итогам пятого раунда консультаций стороны сообщили, что переговоры зашли в тупик. 9 октября британский премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Лондон готовится к выходу из ЕС без заключения договора с Брюсселем. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС должны быть завершены до конца марта 2019 года. Если до этого момента не будет достигнуто соглашения с Брюсселем или не будет принято решение об отмене Brexit, Соединенное Королевство совершит нерегулируемый выход из Евросоюза, который грозит тяжелыми последствиями, прежде всего, для экономики страны.

Основные разногласия между ЕС и Великобританией по-прежнему вызывают финансовые обязательства Лондона после выхода из Евросоюза. По подсчетам ЕС, Великобритания должна заплатить от 60 до 100 миллиардов евро за Brexit. Британское правительство исходит из гораздо меньшей суммы - около 20 миллиардов евро.