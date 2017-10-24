Белорусская Кэрри Брэдшоу: Диплом Гарварда стоит $99, родить ребенка - $50 тысяч 3 24.10.2017, 18:24

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29-летняя писательница из Минска Ася Винтила рассказала о жизни в США.

Сначала девушка пошла по стопам героини сериала «Секс в большом городе»: вела колонку в газете про отношения мужчины и женщины, а теперь пишет рассказы и пытается издавать свои книги. Ася рассказала kp.by о том, сложно ли начинать жизнь в Америке, как получить сертификат Гарварда за $99 и можно ли на гонорары за колонку в газете купить дорогие брендовые туфли, которые так любила героиня Сары Джессики Паркер - колумнистка Кэрри Брэдшоу.

- Я уехала из Беларуси в 21 год, потому что мне стало скучно. Я училась в педуниверситете на отделении журналистики - сначала на дневном, потом на заочном. И все вроде было нормально, я печаталась понемногу в газетах. Но чувствовала себя так, будто мне лет 50. Мне хотелось встряхнуться. И когда на четвертом курсе у меня появилась возможность уехать работать на круизных лайнерах, я поехала, бросив вуз. Родители отпустили, что удивительно. Они у меня очень строгие - мама – преподаватель в вузе, папа бизнесмен... Моя жизнь круто поменялась.

Ради работы на лайнерах Ася бросила университет

Фото: личный архив

- Чем ты занималась на лайнерах?

- Работала официанткой в баре на огромном корабле, вмещающем несколько тысяч человек. Было здорово! В основном туда устраиваются молодые ребята, которые зарабатывают себе на учебу. У меня тоже была мечта получить образование за границей. Я проплавала три года, объехала полмира, на лайнере познакомилась с парнем из Румынии и вышла за него замуж. Когда забеременела, мы приехали жить в Кливленд. У мужа здесь есть родственники.

Ася и ее муж Йонут познакомились во время работы на лайнере

- Трудно было начинать жизнь в Америке?

- Первые несколько месяцев был ад. Мы сняли дешевую однокомнатную квартиру за 600 долларов с дыркой в полу, которую я заклеивала скотчем… Я переехала первая, муж Йонут еще какое-то время работал на корабле. Я начала писать статьи в одну из газет Чикаго, где мне платили копейки, и ждала мужа.

- Но у вас были какие-то накопления за время работы на лайнере?

- Да, но мы их положили на счет, их нельзя было трогать. Потому что когда ты приезжаешь сюда и становишься студентом, тебе нужно показать департаменту миграции, что у тебя есть деньги, ты можешь себя обеспечить... Со временем стало легче - муж продолжил учебу на степень магистра, мы начали снимать со счета отложенные деньги. Но все равно, когда я родила ребенка, мне ночами приходилось одной рукой его качать, а другой - писать материалы в газету. Сейчас у нас двое детей - Виктору три года, Александру - год.

- Какая сумма нужна, чтобы стартовать в Америке?

- Я живу в непопулярном городке, где цены гораздо ниже, чем в мегаполисах. В Кливленде снять нормальную квартиру можно примерно за $1000 в месяц. При этом за воду и за газ платить не надо, только за электричество. Примерно за эти же деньги можно арендовать и дом, но уже нужно прибавить коммунальные платежи. На питание у нас сейчас уходит $1,5 тысячи в месяц, если покупать качественную еду, а не химию.

Ася с мужем и детьми живет в этом доме в Кливленде

Фото: личный архив

«Издать книгу легко. Продать - очень трудно!»

- На какие темы ты пишешь?

- В газету я писала на темы моды, благотворительности. Два года вела колонку про отношения мужчины и женщины.

Колонка Аси про отношения мужчины и женщины выходила в одной из газет Чикаго

Фото: личный архив

- Как Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе»? Кстати, мне всегда казалось, что ее жизнь мало похожа на реальность. У нее не слишком напряженная работа на фрилансе, при этом она живет в прекрасной квартире и покупает дорогущие брендовые туфли. Раскрой секрет: колонка в газете может обеспечить такую жизнь?

- Со своей зарплаты я могла бы, наверное, разве что на распродаже купить шлепанцы от Маноло Бланик. Не знаю, как оплачивается работа в таких престижных изданиях, как «Нью-Йорк Таймс», например, но в моей газете мне платили по 15 долларов за целую полосу, где публиковалась моя колонка. Выходила она раз в неделю.

Жизнь Кэрри в сериале не слишком похожа на реальность

Фото: kinopoisk.ru

- Но ты ведь еще пишешь рассказы. Где они публикуются?

- В литературных журналах. За опубликованный рассказ можно заработать 500 - 800 долларов. Я считаю, что это отлично. Пишу легкие юмористические рассказы и на русском, и на английском. Конечно, сложно публиковаться без связей и знакомых, но я считаю, что надо просто идти вперед, а если не получилось, то пытаться снова. В январе у меня выходит два рассказа в московском литературном журнале. Вышла книга под названием «Ты кто? Конь в пальто».

- Сложно издать книгу в Америке?

- Очень легко! Ты можешь сам ее сверстать, откорректировать и сделать книги в мягком переплете чуть ли не по доллару за штуку. В твердом переплете - 15 долларов максимум. Другой вопрос - как ты будешь их продавать. Конкуренция огромная! Мне казалось, что я смогу это сделать, но из 500 экземпляров у меня купили всего несколько. Часть разобрали друзья. И я заморозила продажи.

Ася издала свою книгу, но убедилась, что продать ее очень сложно

Фото: личный архив

Диплом Гарварда - $99, родить ребенка - $50 000

- Ты успеваешь еще и учиться?

- Да, недавно я окончила литературный курс в Гарварде и получила диплом.

- Наверное, учеба дорого стоит?

- Очное обучение стоит от $70 тысяч в год, и еще нужно туда поступить. Но я беру по одному онлайн-курсу продолжительностью 6 - 7 недель. Литературный курс обошелся мне в 99 долларов. Так можно учиться и живя в Беларуси. Выбираешь предмет, учишься, сдаешь экзамен и получаешь сертификат, который потом пригодится для резюме или при поступлении в вуз. Когда ты дома с детьми и хочешь учиться, хотя бы в такой форме это можно сделать. Мне очень понравилось! Тем более я планирую заниматься литературой и зарабатывать писательством на жизнь в будущем.

- Твои дети ходят в садик?

- Нет, это очень дорого: от 1200 до 3000 долларов в месяц. Но я вожу детей в развивающие бесплатные группы.

- А ведение беременности и роды во сколько обходятся?

- Около $50 тысяч. Но страховка покрыла эту сумму, и в итоге я заплатила около $200. Американцам, у которых нет денег, разрешают платить в рассрочку по $20 в месяц. Бывает так, что дети уже выросли, а они все еще платят за роды.

- Чем вы занимаетесь в свободное время, если оно есть?

- Его нет. Мы учимся, планируем открыть свое дело.

«Мужу говорили: езжай, откуда приехал»

- Не было мыслей вернуться домой?

- Нет. Может, потому что у меня интернациональный брак. Мужу нечего было бы делать в Беларуси, а мне в Румынии. Йонут иногда сталкивается с тем, что ему говорят: ты эмигрант, у тебя акцент, езжай, откуда приехал. Но здесь вся страна эмигрантов.

- Что тебя удивило в Америке больше всего?

- Мне нравится, что здесь нет такого негатива, как дома. Как-то все легче, люди вежливее. Есть минусы: много криминала, доступность оружия. В моем городе четкое разделение на хорошие и плохие районы. В хорошем у тебя нормальные соседи, ты себя чувствуешь в безопасности. А в плохом, бывает, из машины могут выкинуть человека средь бела дня. Мне сказали: если будешь там ехать, не останавливайся. Тебя даже милиция не остановит, если ты проедешь на красный. Я живу в нормальном районе, но был случай, когда человек ломился в наш дом. Было жутко. Я вызвала полицию, она приехала только через час. К тому времени он сбежал… Еще интересно, что здесь все сразу судятся, если что. Если мужчина не так посмотрит на женщину, прикоснется к ней - все, сексуальное домогательство. И это штамп на всю жизнь. Когда человек выходит из тюрьмы и переезжает в квартиру, соседям по почте рассылают уведомления с его фотографией: когда он был осужден, за что. Когда я первый раз получила такое письмо, испугалась и хотела переехать. Но выяснила, что это была какая-то глупость по малолетству, и успокоилась. Я иногда скучаю по Минску. Но не страдаю. Плюсов и минусов здесь столько же, столько и дома. Но здесь я чувствую себя свободнее. Я научилась здесь идти вперед и ничего не бояться.