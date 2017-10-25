«Рецепт счастья» от Эйнштейна продали за $1,5 миллиона 4 25.10.2017, 7:41

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Фото: Winner's-Auctions

Записка была написана ученым в 1922 году во время его визита в Токио.

Короткая записка Альберта Эйнштейна, которой он отблагодарил посыльного в гостинице в Токио, была продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Winner's (перевод – segodnya.ua).

Записка была написана ученым в 1922 году во время его визита в Токио. Эйнштейн получил сообщение, доставленное курьером, который отказался принимать чаевые.

Физик решил отблагодарить посыльного, написав и вручив ему два назидательных послания. Эйнштейн попросил сохранить написанные им советы, отметив, что "их ценность может оказаться значительно выше обычных чаевых".

Ранее сообщалось, что письмо Альберта Эйнштейна, которое он адресовал преподавателю физики Артуру Л. Конверсу, было продано на аукционе за 53,503 долларов.

Как отметили представители аукциона, письмо много лет хранилось в семье Конверса. Из текста письма, представляющего собой ответы на вопросы Конверса, можно сделать вывод, что оно имело отношение к Теории относительности и проведению экспериментов – в частности, там упоминается о том, что результаты эксперимента можно объяснить с помощью электростатической теории, но сама суть опытов не раскрывается. Возможно, эксперимент даже не проводился в реальности, а был мысленным.

Вопросы Конверса напечатаны на машинке, ответы Эйнштейна вписаны от руки. Также в письме содержится несколько диаграмм.