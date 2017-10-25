«Сам дедовщиной когда-то стану. Надо все попробовать» 20 25.10.2017, 7:54

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О ситуации в Печах знает большинство белорусских призывников.

Идти в армию или искать способ избежать призыва? Что будет за воротами воинской части – научат Родину защищать или стирать носки «дедам»? Такой вопрос задавал себе каждый совершеннолетний белорус, получив повестку в военкомат, говорится в репортаже «Белсата».

О смерти Александра Коржича знает большинство белорусов

Солдата учебного центра в Печах нашли повешенным, со связанными ногами и майкой на голове. Минобороны и Следственный комитет говорили только о версии суицида. Но в результате журналистских расследований и общественного резонанса дело замять не вышло, теперь в Печах идет расследование фактов дедовщины и поборов, арестованы несколько солдат, сержантов и офицеров. Открылись и другие случаи подозрительных смертей и суицидов как под Борисовом, так и в других воинских частях. Правда, полную информацию получили не все призывники.

«Если это где-то есть, служили и служат, значит, так и надо».

«Как мне сказали знакомые, этот случай в Печах скорее исключение, чем правило».

«Сам дедовщиной когда-то стану. Бояться нечего. Надо все попробовать».

— высказываются нынешние призывники.

В армию, где могут искалечить или убить, хотят не все

За переход на армию по контракту выступает и гомельский активист Василий Поляков. В печально известной «учебке» в Печах служит его сын.

«То, что сейчас происходит, должно повлиять на состояние армии. Будут жестче отслеживать все, связанное с неуставными отношениями. Есть надежда, что ситуация улучшится», – с надеждой отметил активист.

Мониторинг ситуации в армии начали правозащитники

Общественное объединение «Правовая инициатива» предлагает бывшим и действующим солдатам заполнять анкеты о конкретных случаях дедовщины – побои, вымогательство денег, психологическое давление и издевательства. Чтобы началась проверка, в анкете должны быть личные данные солдата и номер части. Но значительная доля анкет приходит анонимная, так как люди боятся.

Ссылки на анкету уже блокируют в социальных сетях. Ранее Министерство обороны называло расследование фактов дедовщины «антиармейской кампанией» и пыталось заблокировать сбор подписей за отставку министра Андрея Равкова и реформу вооруженных сил.