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Денег нет, но вы держитесь?

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  • 25.10.2017, 7:53
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Мы имеем дело с «голодной» моделью начисления денег.

На днях даже официальные профсоюзы заговорили о том, что значительная часть белорусов трудится за зарплату ниже, чем официально установленная минимальная.

Лидер же независимого профсоюза Радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич подчеркнул: минимальный уровень оплаты труда должен быть привязан не к минимальной зарплате в 265 рублей ($130), а к минимальному потребительскому бюджету, который для трудоспособного населения равняется 410 рублям ($205).

Получается, что сегодня многие белорусы целый месяц работают за деньги, на которые физически нельзя прожить? На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук, профессор Борис Желиба.

- Как так получилось, что официальная минимальная зарплата ($130) оказалась почти в два раза ниже, чем определенный самим же государством базовый лимит расходов ($205), необходимый для выживания?

- С точки зрения экономической – «нестыковочка» получилась. Говоря по-народному – «нескладуха».

Действительно, есть минимальный потребительский бюджет: это то, что человеку нужно, чтобы не голодать и раз в год что-то на себя одеть-обуть. А есть бюджет прожиточного минимума, который рассчитывают специалисты Минтруда. Он подразумевает опцию «хотя бы не умереть с голоду». Это еще меньший уровень.

А наша минимальная зарплата никак не стыкуется ни с тем, ни с другим. Получается, что в стране есть люди, которые за счет своего заработка не в состоянии физически прожить.

Уже давно говорится о том, что зарплату нужно повысить существенно – в несколько раз. На удивление всем, эту тему подняли даже официальные профсоюзы. Но будет ли на это какая-то реакция правительства? Это еще тот вопрос, как говорится.

- В соседних странах, Литве и Польше, минимальная зарплата значительно выше, чем в Беларуси. Более того – за нее человек может реально жить целый месяц. Из каких расчетов она там формируется?

- Там минимальная зарплата привязывается к показателям минимального потребительского бюджета. И выполняется главное логическое требования: она должна быть не ниже этого бюджета.

Конечно, решающие роль здесь играют возможности и состояние экономики. А возможности эти должны быть такими, чтобы обеспечивать минимальный потребительский бюджет даже низкооплачиваемым гражданам. Проще говоря – чтобы каждый человек имел реальную возможность жить полноценно, а не голодать.

Развитые страны этого давно достигли. И даже наши бывшие соседи по социалистическому лагерю – Польша и страны Балтии – решают эти вопросы очень успешно, особенно в последние пять лет.

В Беларуси же показатели ВВП и жизненный уровень граждан в последнее время только падали.

- Как вы объясните еще и огромную разницу в доходах и жизненном уровне между белорусскими регионами и Минском?

- Я бы не сказал, что она такая уж и огромная. Разница в уровне жизни и размере зарплат между столицей и регионами есть во всех странах. В Беларуси, согласно статистике, средняя зарплата в Минске и, например, Брестской и Могилевской областях отличается в 1,5 раза. Это цифра не огромная, но значительная.

- Но это – официальная статистика. Реально же белорусы из регионов сообщают о зарплатах в 80-120 рублей в месяц

- Такие зарплаты в небольших белорусских городах – это действительно серьезная проблема. Связано это с тем, что во многих райцентрах и маленьких городках попросту нет работы. А если она и есть, то она связана с так называемыми «градообразующими» предприятиями, которые находятся в затяжном кризисе. Падение производства в таких городах создало очень критическую ситуацию. И эта проблема – на годы. Ее невозможно решить без структурной перестройки всей экономической модели.


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