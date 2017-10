В Гомеле прошел первый стэндап-концерт на белорусском языке 25.10.2017, 7:58

После успеха над Сожем Евгений Буракевич планирует выступить в Минске.

Организатором мероприятия стал резидент столичного Stand Up Union, а также резидент и один из создателей гомельского The CREW Stand Up Евгений Буракевич.

Идея сделать сольное выступление на родном языке у молодого человека появилась давно, пишут «Гомельские ведомости».

Евгений является постоянным участником стэндап-фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге; победителем в номинации «Лучшая импровизация» на стэндап-фестивале в Одессе в 2016 году. В июне 2017 года он стал обладателем Гран-при на независимом стэндап-фестивале в Киеве.

— Всегда считал себя белорусом, поэтому люблю родной язык. Никто раньше не делал подобные концерты на мове. И я вот решил попробовать, — сказал Евгений.

После успешного выступления в Гомеле парень планирует в ноябре также организовать сольный концерт на белорусском языке в столице.