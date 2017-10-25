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Белорус снял на видео разговор с «электриком», который работает по схеме фильтрщиков

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  • 25.10.2017, 8:10
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Наверное, уже не сыскать сферы, где не нашлось бы парочки компаний, расхаживающих по квартирам с предложением своих услуг.

Хотите — продадут суперполотенца, лечащие любые болезни. Не хотите полотенца — вот вам скороварка и мясорубка. И готовить не любите? Но чистую воду-то все хотят пить! В этом году в Беларуси новый тренд — электрики, которые узнают личные данные и приходят в квартиры с «проверками». «Допросом» одного из таких электриков с редакцией ex-press.by поделился житель Борисова, который решил впустить «ходока» домой.

Схема проста: вам звонит менеджер и говорит, что в квартире необходимо проверить электрику. Приходит специалист, осматривает систему и просит подписать договор, который, к сожалению, читают не все. В итоге вы соглашаетесь на оказание платных услуг некоей коммерческой организацией. Оспорить такой документ сложно, ведь все делается в рамках закона и по вашему согласию.

Такой договор чуть не подписала мама одного из жителей Борисова, однако в последний момент решила все же позвонить сыну и проконсультироваться. Мужчина запретил пенсионерке подписывать договор и стал ждать, когда же позвонят и ему. Через какое-то время борисовчанину повезло.

Электрик, который пришел в назначенное время, увидев молодого человека и ухоженное жилье, никаких неполадок в проводке не обнаружил и собрался было уходить, но мужчина все же решил побеседовать со специалистом под прицелом камеры.

Такие случаи не редкость. Чаще всего в качестве целевой аудитории подобные компании рассматривают доверчивых пенсионеров. Совсем недавно минчанин в последний момент спас бабушку от фильтрщиков. Этим летом еще один горожанин записал разговор с электриком, работающим по такой же схеме. Ниже можно более подробно ознакомиться с принципами работы таких «ходоков».

«Мы уже не раз рассказывали, как бороться с незваными гостями, однако такие случаи все еще происходят. Поэтому даем простую, но важную памятку, которая особенно будет полезна пожилым людям», - пишет издание onliner.by.

Никого не ждете — даже не открывайте дверь. Тем более если вы дома находитесь одна (один).

Никогда не беспокоили двери, окна, замки и вода, а тут их предлагают бесплатно проверить? Лучше не соглашайтесь и вежливо закончите телефонный разговор: бесплатным это точно не будет — вслед за ненавязчивой проверкой пойдут навязчивые предложения оказать дорогостоящие услуги.

«Ходоки» уже у вас в квартире и убеждают в необходимости купить фильтр, поровнять окна и поменять розетки? Сбрасывайте оцепенение и звоните здравомыслящим родственникам, друзьям, коллегам и советуйтесь, стоит или нет позволять посторонним людям хозяйничать у себя в квартире. Взгляд со стороны должен отрезвить.

Опомнились и осознали, что предлагают ерунду по завышенным ценам, — не церемоньтесь и выпроваживайте посторонних граждан, ведь они пришли, чтобы разбогатеть за ваш счет. Гости не торопятся покидать пределы вашей квартиры — вызывайте милицию.

— Всегда читайте договор перед тем, как его подписать. Обращайте внимание на стоимость услуг, — советует адвокат Сергей Зикрацкий. — Если работы закончены, можно не подписывать акты выполненных работ, ссылаясь на то, что вам необходимо проверить качество и проконсультироваться с независимыми специалистами. С юридической точки зрения это не даст большой защиты, но позволит выиграть время для маневров.

Важный момент, когда был подписан договор: если до начала работ он подписан не был, то у вас намного больше шансов выиграть дело. Всегда можно объяснить, что вы не хотели, чтобы услуги были оказаны, и не согласовывали стоимость, а соглашались лишь на консультацию и осмотр. Но если договор подписан, в нем определена стоимость и работы выполнены, отвертеться от оплаты практически не получится (если не вмешается прокуратура, как это было с «кастрюльщиками»). Документы у такого рода фирм составлены очень тщательно, и оспорить их сложно.


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