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В Чехии обнаружили рост активности разведок России и Китая

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  • 25.10.2017, 8:14
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Российские спецслужбы имеют в Чехии разветвленную сеть агентов, которые работают под дипломатическим прикрытием.

В Чехии в 2016 году возросла активность российской и китайской разведок. Об этом говорится в ежегодном докладе службы информационной безопасности Чехии (BIS) (перевод – svoboda.org).

В докладе отмечается, что в прошлом году Россия была сосредоточена на гибридной кампании в контексте кризисов в Украине и в Сирии. При этом по сравнению с 2015 годом интенсивность работы российских разведчиков, по данным составителей доклада, возросла. Отмечается, что российские спецслужбы имеют в Чехии качественную сеть агентов, которые работают под дипломатическим прикрытием.

Кроме того, в докладе говорится о том, что в прошлом году Россия проводила массированные кибератаки. Большинство из них было направлено на дипломатические военные и научные объекты.

Согласно докладу, в 2016 году чешская разведка якобы зафиксировала контакты граждан со спецслужбами в случае, если чехи направлялись в аннексированный Крым или следовали через территорию России в Донбасс. При этом сами граждане Чехии могли не замечать контроля со стороны российских спецслужб, говорится в докладе.

Составители доклада отмечают, что спецслужбы Чехии также обнаружили возросшую активность в своей стране разведки Китая. Утверждается, что главной задачей китайских разведчиков было использование полученной развединформации ради своих внутренних и внешнеполитических интересов, включая решения вопросов Тибета и подрыва отношений между Чехией и Тайванем.


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