Зеленый код в заставке «Матрицы» оказался рецептом суши 2 25.10.2017, 8:19

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Художник-постановщик взял японские книги с рецептами у своей жены и «перемешал» иероглифы.

Художник-постановщик и дизайнер Саймон Уайтели в интервью CNET рассказал, как он создал «дождь» из зеленых символов, появляющийся во вступительной заставке фильма «Матрица», сообщает meduza.io.

По словам Уайтели, он взял японские книги с рецептами у своей жены (она из Японии), отсканировал их и использовал для создания кода в «Матрице». «Я люблю всем рассказывать, что код «Матрицы» сделан из рецептов суши», — сказал художник.

В интервью об этом не говорится, но издание Kotaku уточняет, что Уайтели не использовал в коде рецепты именно в том виде, в каком они были в книге: художник перевернул отсканированные иероглифы и перемешал их.