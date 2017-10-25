«В Литве любой может позволить себе автомобиль D-класса» 13 25.10.2017, 8:32

9,108

Как белорусский связист стал программистом и уехал в Вильнюс.

Полтора года назад минчанин Александр сел на свой новенький VW и уехал в Вильнюс — жить и работать. С собой мужчина забрал жену и двоих детей. «Литва — это свобода! Хотя здесь я не останусь, но и в Беларусь не вернусь», — говорит он.

Александр рассказал tut.by, как он живет в литовской столице и ездит на авто с белорусскими номерами, почему его не останавливает дорожная полиция и почему среди литовцев дорогое авто — не показатель благосостояния человека.

Из связистов в программисты

Журналисты встретились с Александром в небольшой кофейне торгового центра «Акрополис» в Вильнюсе. Мужчина с ходу отказался фотографироваться, бросив шутливо: «Я суеверный, боюсь, что сглазят мою удачно складывающуюся жизнь».

Александру 33 года, из которых он всего три года работает в сфере IT, полтора из них — в частной литовской фирме. Причем профильного образования у парня нет, только среднее специальное, после колледжа связи, поэтому получать профессиональные навыки ему пришлось самостоятельно.

— Лет с 18-ти и почти до 30-ти я работал инженером в сфере телекоммуникаций, но меня всегда тянуло в системное администрирование и веб. Когда мне было около 30-ти, я решил поменять род деятельности и стать программистом, — рассказал Александр.

На тот момент в жизни у Саши было все стабильно: заработок плюс подработка приносили доход не меньше тысячи долларов, которых хватало на содержание квартиры, старенького Citroen Xantia и обеспечение всем необходимым жены и трехлетней дочки. По сути, многие люди были бы вполне довольны достигнутым и не стремились что-то изменить, но Александр поступил иначе.

— Купил ноутбук и после работы начал изучать другое направление — веб-разработку. Конечно, минимальные знания у меня были, но не такие, чтобы устраиваться в серьезную фирму.

За год Александр так «прокачал» себя, что его приняли на работу в одну из ведущих минских IT-компаний. Зарплата новичка была всего 600 долларов — меньше, чем раньше, но парня это не пугало. Александр проработал в новой должности чуть больше года, а потом, почувствовав в себе уверенность, решил уволиться и найти новую работу, но уже не в Беларуси.

— Знаю, что о профессии айтишника мечтают многие белорусы, но они считают, что это что-то из разряда несбыточного. Ничего подобного: если есть желание, то человек может самостоятельно всего добиться. Если уделять обучению три часа в день, то через год можно устроиться на работу в IT-компанию.

Некоторое время Александр поработал на литовскую компанию удаленно, а потом по рекомендации знакомого нашел работу веб-разработчика в фирме в Вильнюсе, которая готова была взять его в штат.

— Вильнюс мне подходил: близко к родине, к тому же нет языкового барьера. Тогда у меня было уже двое детей: дочке — почти пять лет, сыну только исполнился годик, жена в декретном отпуске. Не хотелось оставлять семью, поэтому стояла задача перевезти в Литву и их.

Александр начал уже паковать чемоданы, как вдруг подвернулась возможность заменить 17-летний Citroen на новое авто, но для этого надо было поехать в Россию.

— В 2016 году, когда в России скакал курс рубля, я подумал: надо пользоваться моментом и купить новую машину. В Москве купил Volkswagen Jetta, который сейчас в пересчете на доллары стоит дороже процентов на 70.

В Литву — для старта

На новом авто с белорусскими номерами Александр и отправился в Вильнюс, где снял за почти 400 евро двушку в новом доме, куда чуть позже перевез свою семью.

— Моим доходом на новом рабочем месте я очень доволен. Денег вполне хватает для того, чтобы достойно жить семье из четырех человек. Позволить себе мы можем больше, чем в Беларуси. При этом расходы на питание и одежду у нас примерно такие же, как и в Минске. Больше уходит на коммуналку: помимо уплаты денег за аренду, еще около 80 евро — коммунальные платежи, зимой они чуть больше.

Жить в Вильнюсе Александру нравится, говорит, что только там почувствовал себя совершенно свободным человеком.

— Но я не собираюсь пускать корни в Литве, хотя можно было и ипотеку на жилье взять под небольшой процент. В моих планах — получить побольше опыта и переехать в более благополучную страну, хотя бы в Германию.

В этом году дочка Александра пошла в первый класс вильнюсской школы. Супруга не работает — присматривает за сыном и занимается домашним хозяйством.

— Жене с детьми приходилось мотаться на электричке из Литвы в Беларусь и обратно: необходимо соблюдать визовые формальности. Машину она не водит, поэтому ездит на общественном транспорте.

А вот сам Александр, получивший литовское ПМЖ, на родину не возвращался ни разу: не отпускала работа.

«И по десять лет полиция не останавливает авто»

В литовской столице Александр эксплуатирует свой VW постоянно, ежедневно наезжает около 50 км.

— За все время меня ни разу не остановила дорожная полиция! Да и полицейских машин в Вильнюсе не видно. Местные автомобилисты говорили, что если ты ездишь и не нарушаешь ПДД, то тебя и десять лет никто на дороге не остановит, разве что вечерами в пятницу и субботу — в эти дни проводятся рейды. После Беларуси для меня это удивительно: у нас ведь милиция на каждом шагу, а ГАИ останавливает водителей, даже если они ничего не нарушают. Признаюсь, в Минске на меня это очень давило.

Но встретиться с дорожной полицией Александру один раз все же пришлось: в его машину сзади врезался автомобиль и повредил бампер.

— У меня есть «зеленая карта», купленная в Литве. Кстати, стоит она гораздо дешевле белорусской: для иностранных авто всего 20 евро на месяц против белорусской за 30 евро за две недели. Я не знал, как себя вести в случае ДТП, и на всякий случай вызвал полицию. Инспектор даже права мои не посмотрел, спросил, есть ли страховка, и сказал заполнять декларацию — документ типа белорусского европротокола.

Отремонтировали VW Александра в дилерском центре — его авто еще на гарантии. Заменили бампер за неделю, страховой компании это стоило 1500 евро, причем никаких проволочек с выплатой не возникло.

— Интересно, что некоторые услуги в фирменном автоцентре стоят дешевле, чем, например, в центре города. Взять хотя бы мойку: у дилера я мою машину за 6 евро, а на мойке возле ТЦ Ozas эта же услуга обойдется уже в 15 евро.

Александр уже легко ориентируется на вильнюсских развязках и дорогах.

— Это на первый взгляд они кажутся сложными. Но пару раз стоит проехать — и становится ясно, что все очень разумно и понятно сделано. Я каждый день за рулем: отвожу дочку в школу, езжу на работу, по магазинам.

Белорус отметил, что литовские водители какие-то спокойные и учтивые, не в их правилах подрезать и «учить» соседа по полосе.

— Не знаю, может быть, это связано с тем, что машина у меня на белорусских номерах (все думают, что приезжий и его надо простить): водители пропускают, даже если я по незнанию поворачиваю не с той полосы, никто истерично не сигналит. Даже в плотном потоке дают возможность перестроиться.

Дорогие парковки и большие ямы

Отмечая положительные моменты, Александр остановился и на негативных: его удивляет состояние вильнюсских дорог.

— Часто вижу большие ямы, которые надо объезжать. Причем не ремонтировать их могут несколько недель. Это можно заметить, только когда ездишь по одной и той же дороге постоянно. Замечаешь глубокую и большую яму — объезжаешь. Через неделю едешь в том же месте — а яма как была, так и осталась. После Минска, где дороги ремонтируют быстрее, это очень режет глаз.

Почти все придорожные парковки в Вильнюсе платные. Припарковать авто во дворе жилого дома халявщики не смогут — почти все въезды туда закрыты

— А еще в Вильнюсе почти все парковки платные, стоят дорого — до 2,5 евро за час. Минск к этому еще приходит, а здесь это норма. Даже подземная парковка в жилых домах — платная, стоит около 30 евро в месяц. Но зато житель дома гарантированно найдет место для стоянки своего авто.

Александр периодически ездит на каршеринговом авто или вызывает машину через Uber (здесь он раза в полтора дороже минского).

— Эти услуги в некоторых случаях обходятся дешевле, чем если ехать на своей машине, а потом оплачивать парковку.

Стоимость этого Fiat из каршеринга — 6 евро в час

— Но я всегда просчитываю, на чем ехать: если на дорогах пробки, то предпочитаю Uber. А если пробок нет и расстояние от точки до точки я проеду быстро, то пользуюсь каршерингом — он стоит тут от 6 до 8 евро за час.

А вот такси «от борта» Александр никогда не берет: перевозчики значительно завышают цены.

— Встречая жену на железнодорожном вокзале, все время вижу там одних и тех же таксистов, которые предлагают довезти до аэропорта за 10 евро, хотя эта поездка на Uber обойдется в 3 евро. Поэтому землякам, планирующим поездки в Вильнюсе на такси, советую вызывать машину по телефону или через приложение — тогда точно никто не обманет.

Некоторые парковки в вильнюсских дворах выглядят так. И так же, как в Минске, — под лобовым стеклом номер телефона водителя

«Жена получит права — куплю ей машину»

В ближайшее время супруга Александра планирует пойти на курсы подготовки водителей категории В, после чего муж купит ей новый автомобиль.

— Конечно, не знаю, как она получит права, — сдать экзамены тут труднее, чем в Беларуси. Требования к испытаниям будущих водителей существенно отличаются.

Александр признался, что сам недавно менял белорусские права на литовские, отчего пришлось немного помучиться.

— Здесь при обмене прав нужно тоже сдавать экзамен! Вождение я сдал только с третьей попытки! — смеется Саша. — Первый раз скорость превысил, второй раз ехал, наоборот, слишком медленно (здесь это считается нарушением для опытных водителей). А в третий раз сделал все как надо.

— Сейчас присматриваем, на какой марке и модели остановиться. Думал, может, взять электромобиль — для их владельцев много льгот: бесплатные парковки и заправки, разрешено двигаться по полосе для общественного транспорта.

Тестировали и другие авто, на ДВС, а также гибридные. Но вопрос пока остается открытым.

Герой репортажа рассказал, что новым авто в Литве уже давно никого не удивишь: практически любой работающий человек может себе позволить автомобиль D-класса.

— Возможность купить авто из салона у людей тут благодаря лизингу от 1,5% годовых — не удержишься от того, чтобы купить нормальную машину.

Поэтому в Вильнюсе нередко можно увидеть, как из дорогой машины выходит человек совершенно непрезентабельной внешности, в растянутых трениках. Вполне может оказаться, что работает он, например, продавцом в супермаркете.