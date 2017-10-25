В каталонском городе Жирона короля Испании объявили персоной нон грата 25.10.2017, 8:47

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Филипп VI

Фото: Getty Images

В Барселоне такое решение не одобрили.

Местный совет каталонского города Жирона объявил нежелательной персоной короля Испании Филиппе VI, это решение поддержано большинством депутатов. Статус персоны нон грата в Жироне на этом же голосовании получил полномочный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мийо, сообщила каталонская газета Ara (перевод – zn.ua).

Также горсовет заявил об отказе поддержать действие статьи 155 конституции Испании, о вступлении в силу которой ранее объявил премьер-министр страны Мариано Рахой. Эта статья предполагает частичное временное ограничение местного самоуправления в Каталонии.

В Барселоне же такое решение не одобрили. Как отметил первый заместитель мэра каталонской столицы Херардо Писарельо, объявление Филиппе VI и его семьи персонами нон грата "нецелесообразно" и не принесло бы никакой пользы в деле деэскалации напряженности между Барселоной и Мадридом.

Напомним, 21 октября испанское правительство во главе с Мариано Рахоем приняло решение задействовать в отношении Каталонии 155-ю статью Конституции, что означает введение прямого правления чиновников из Мадрида в Каталонии, существенно ограничить полномочия парламента Каталонии, а также провести новые выборы в регионе. При этом глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен уйти в отставку. Решение правительства Испании приобретет легитимность как только за него проголосует Сенат Испании, где большинство принадлежит партии Рахоя. Голосование должно состоятся в эту пятницу.

В Каталонии представители власти заявили о том, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом. Каталонский парламент в четверг проведет заседание, на котором лидер автономии Карлес Пучдемон может провозгласить независимость региона.