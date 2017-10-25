закрыть
25 октября 2017, среда, 11:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Армянское «Радио Свобода» опубликовало яркий фоторепортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0

1
  • 25.10.2017, 8:56
  • 2,881

Внимание международных СМИ к акциям протеста в Беларуси не ослабевает.

21 октября в Минске прошел Марша рассерженных белорусов 2.0 против «налога на тунеядцев» и «дедовщины в армии». Протестующие прошли от Октябрьской площади до площади Независимости, акция продолжалась около часа, сообщило azatutyun.am.

Во время шествия не было задержаний и препятствий митингующим, но после акции были задержаны режиссер Ольга Николайчик и активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк.

Шествие началось на Октябрьской площади. В акции 21 октября приняли участие несколько сотен человек.

Из-за налога «на тунеядство» в Беларуси прошли массовые акции протеста в феврале и марте. Согласно декрету Лукашенко, каждый официально не работающий гражданин страны должен платить в казну около 170 евро в год.

Митингующие шли по тротуарам и не блокировали проезжую часть.

После митингов в Минске и регионах в феврале и марте Лукашенко приостановил действие закона. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии