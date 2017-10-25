Армянское «Радио Свобода» опубликовало яркий фоторепортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0 1 25.10.2017, 8:56

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Внимание международных СМИ к акциям протеста в Беларуси не ослабевает.

21 октября в Минске прошел Марша рассерженных белорусов 2.0 против «налога на тунеядцев» и «дедовщины в армии». Протестующие прошли от Октябрьской площади до площади Независимости, акция продолжалась около часа, сообщило azatutyun.am.

Во время шествия не было задержаний и препятствий митингующим, но после акции были задержаны режиссер Ольга Николайчик и активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк.

Шествие началось на Октябрьской площади. В акции 21 октября приняли участие несколько сотен человек.

Из-за налога «на тунеядство» в Беларуси прошли массовые акции протеста в феврале и марте. Согласно декрету Лукашенко, каждый официально не работающий гражданин страны должен платить в казну около 170 евро в год.

Митингующие шли по тротуарам и не блокировали проезжую часть.

После митингов в Минске и регионах в феврале и марте Лукашенко приостановил действие закона. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.