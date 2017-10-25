Армянское «Радио Свобода» опубликовало яркий фоторепортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0

Армянское «Радио Свобода» опубликовало яркий фоторепортаж с Марша рассерженных белорусов 2.01
- 25.10.2017, 8:56
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Внимание международных СМИ к акциям протеста в Беларуси не ослабевает.
21 октября в Минске прошел Марша рассерженных белорусов 2.0 против «налога на тунеядцев» и «дедовщины в армии». Протестующие прошли от Октябрьской площади до площади Независимости, акция продолжалась около часа, сообщило azatutyun.am.
Во время шествия не было задержаний и препятствий митингующим, но после акции были задержаны режиссер Ольга Николайчик и активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк.
Шествие началось на Октябрьской площади. В акции 21 октября приняли участие несколько сотен человек.
Из-за налога «на тунеядство» в Беларуси прошли массовые акции протеста в феврале и марте. Согласно декрету Лукашенко, каждый официально не работающий гражданин страны должен платить в казну около 170 евро в год.
Митингующие шли по тротуарам и не блокировали проезжую часть.
После митингов в Минске и регионах в феврале и марте Лукашенко приостановил действие закона. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.