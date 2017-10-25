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Индекс Dow Jones в США достиг рекордного уровня

  • 25.10.2017, 8:59

Выручка американских компаний превзошла ожидания аналитиков в 2,5 раза.

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне финансовых отчетов компаний, Dow Jones достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов, пишет bin.ua.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,72% - до 23441,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 2569,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,18%, до 6598,43 пункта.

Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar по итогам третьего квартала выросла в 3,7 раза, до 1,06 миллиарда долларов, или 1,77 доллара на акцию. Выручка компании выросла за эти три месяца на 24,5%, до 11,41 миллиарда долларов. Аналитики ожидали значения показателя на уровне в 10,7 миллиарда долларов.

Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald"s за квартал выросла на 47% - до 1,884 миллиарда долларов, или 2,32 доллара на акцию против 1,50 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов экспертов в 1,77 доллара за акцию.

General Motors в третьем квартале получила чистый убыток в размере 2,98 миллиарда долларов против чистой прибыли годом ранее в 2,773 миллиарда долларов. Выручка автогиганта снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 14% и составила 33,62 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 32,18 миллиарда долларов.

"По большинству секторов данные о прибылях хорошие, и особенно сегодня силен Caterpillar", - отметил агентству MarketWatch управляющий директор R.J. O"Brien & Associates Джон Брэди (John Brady).


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