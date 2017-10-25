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Стали известны подробности нападения на молодую специалистку из «АгроНивы»

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  • 25.10.2017, 9:14
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Иллюстрационное фото

Случай с Анастасией Козак оказался далеко не первым проявлением «дедовщины» в хозяйстве Каменецкого района.

Чуть больше года назад Анастасия Козак окончила Пинский аграрный технологический колледж, где училась на ветеринара. По распределению девушка уехала работать в хозяйство «АгроНива» Каменецкого района. Почти сразу, говорит молодой специалист, у нее возник конфликт с двумя коллегами из хозяйства. 17 октября, по словам Анастасии, ситуация достигла апогея: коллеги ее избили. Сейчас этим делом занимается милиция.

Коллеги написали на ветеринара ответное заявление, сообщает tut.by.

— Когда я была на третьем курсе, в колледж приезжала специалист из этого хозяйства, — начинает свою историю девушка. — Она зазывала нас на работу. Рассказывала, что работникам тут предоставляют хорошее жилье и зарплату не менее 500 рублей. К тому же тем, кто согласится, колхоз будет доплачивать 120% к стипендии. У нас в семье были финансовые проблемы, поэтому мы с мамой заинтересовались этим предложением. Мы съездили в «АгроНиву», поговорили с председателем, и перед четвертым курсом я заключила договор с хозяйством.

В «АгроНиве» Анастасия должна была отработать три года. За это на протяжении четвертого курса хозяйство каждый месяц выплачивало ей около 90 рублей.

— Моя работа мне нравится, поэтому сюда я ехала с удовольствием, — продолжает девушка.

Она отмечает, что после распределения хотела бы здесь остаться, если бы не конфликт с двумя коллегами.

Ситуация, говорит девушка, накалялась и в прошлый вторник достигла апогея.

— Во вторник утром они (две коллеги-женщины. — ред.) приехали ко мне на ферму, — вспоминает тот день Анастасия. — Я искала других специалистов, зашла в комнату отдыха, они как раз там сидели. Мы стали говорить, как правильно поить телят. Они спрашивали: «Почему ты не поишь их через зонд?». Я отвечаю, что через зонд даю пить только больным животным и тем, у кого отсутствует сосательный рефлекс.

Замечания, говорит девушка, продолжились.

— Они спрашивали, я отвечала, но ответы не устраивали, — дальше рассказывает собеседница. — В какой-то момент я не выдержала: я ветврач этой фермы, я работаю с этими животными и знаю, что для них лучше. Женщин это, видимо, оскорбило. И они стали на меня кричать.

По словам Анастасии, из-за этого они начали снимать друг друга на телефон, и ситуация закончилась тем, что одна из коллег начала ее бить по лицу и голове, вторая — придерживала ей руки и закрывала рот. У Анастасии также пытались забрать телефон. Девушка не отрицает, что в итоге укусила одну из женщин за руку и выбежала из кабинета.

В среду, 18 октября, она сняла побои.

— Висок и щека у меня расцарапаны, на голове шишка, — продолжает девушка.

По словам молодого специалиста, директор хозяйства приглашал ее на разговор. Сказал, что накажет сотрудниц, и просил не выносить сор из избы.

В пятницу, 20 октября, председатель Каменецкого райисполкома предложил Анастасии новое место работы, девушка отказалась. Говорит, она ищет правды, а не новое место.

— Здесь я живу с парнем и не хочу его оставлять, — объясняет свое решение собеседница. — В хозяйстве у нас неплохой коллектив, и я хотела бы доработать тут до конца распределения. Вопрос лишь в этих двух специалистах, которые так себя ведут.

«Ситуация неоднозначная, сейчас в ней разбирается милиция»

В пресс-службе УВД Брестского облисполкома сообщили, что не только Анастасия написала заявление на коллег, но и они на нее.

— Сейчас по данному делу проводится проверка, — коротко пояснили в пресс-службе ведомства.

Поговорить с коллегами Анастасии журналистам не удалось. Во вторник днем на звонки они не отвечали.

Ситуацию пояснил Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома, который лично выезжал в «АгроНиву», чтобы разобраться в произошедшем.

— Ситуация неоднозначная, и сейчас в ней разбирается милиция, — говорит Валентин Зайчук. — Молодой специалист сама провоцировала конфликт. Сейчас одна из женщин уволена, а вторую перевели на более низкую должность.

По словам Валентина Зайчука, ранее от работников хозяйства в райисполком уже поступали две жалобы на одну из женщин. Причина — «она повышала голос».

— Она была предупреждена: еще раз возникнет такая ситуация — и мы ее освободим от должности, — поясняет собеседник. — Молодому специалисту мы предложили новое место работы, но она отказалась, сказала, что в «АгроНиве» ей нравится.

Анастасия также отмечает, что по поводу коллег к директору хозяйства обращались родители других ребят.


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