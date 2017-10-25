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«Какие планы в 97 лет? Да миллион!»

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  • 25.10.2017, 9:26
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Бодрый пенсионер из Новогрудского района проводит ночи в интернете, занимается скандинавской ходьбой и решил изучить цифровую фотографию.

Ивану Игнатьевичу Комару из деревни Няньково Новогрудского района Гродненской области - 97 лет. Честно говоря, верится в это с трудом - моложавая внешность, здравый ум. Общаешься с ним и понимаешь - ни на интеллект, ни на чувство юмора, ни на речь этого мужчины впечатляющие годы не повлияли, пишет kp.by.

В то, что нашему герою действительно 97 лет, с первого раза мало кто верит. Иван Игнатьевич не обижается, говорит: "Гены!" И на всякий случай показывает метрики.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Многие в моем возрасте - если доживут, конечно, - могут сказать: «Зажился уже, помирать пора». А я пожить хочу! - признается Иван Игнатьевич. - Хотя, если честно, памятник себе уже поставил. Жена моя, Оля, умерла больше 10 лет назад. Я походил по кладбищу, посмотрел, как у других, и решил сразу двоим поставить - ей и себе. Ну а кто еще обо мне потом позаботится? Так получилось, что детей у нас с Олей нет… Но ко мне все равно приезжают, навещают. И соцработник, и автолавка. Любимое лакомство - кофе. Могу хоть целый день гонять!

- Мама моя дожила до 102 лет, а я каждый день прошу, чтобы хотя бы завтра проснуться. Ну а что. Планов - громадье! - смеется Иван Игнатьевич
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Ого! Не боитесь, что много - вредно?

- Главное для здоровья - не нервничать. Вот ко мне пришли как-то - и стали яблоки без спроса трясти. Я, конечно, разозлился. А потом взял себя в руки и сказал себе: не злись! Вредно для здоровья. Просто пожурил воришек: «Ну как вам не стыдно?» (Улыбается.)

- Кофе много пьете, а другие вредные привычки есть?

- Курить давно бросил. Покурил лет 50 - хватит с меня. А вот немного водки могу и сейчас выпить. Правда, очень редко.

Удивительно: челоек прошел войну, никогда не жил богато, всю жизнь работал, супругу похоронил... Но на жизнь за все время нашего разговора не пожаловался ни разу.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Самым страшным на войне был первый день»

Характер героя репортажа читается уже по домашней обстановке. Все по своим местам, по полочкам, в комнатах - ничего лишнего. Все документы - в строгом порядке, подписано, что и где лежит… Да и выглядит Иван Игнатьевич с иголочки. Подтянутый, чисто выбритый, даже брови сам себе ровняет… На безымянном пальце правой руки - обручальное кольцо, которое он не снимает уже почти 60 лет.

Все документы у нашего героя - в отдельных коробочках, все аккуратно. В этом, кстати, и весь его характер. "Надо не от других что-то требовать, не на жизнь обижаться, а в голове сначала порядок навести, тогда и жить проще", - выдает жизненный рецепт.

- Родился и жил здесь, в обычной крестьянской семье, - рассказывает о своей жизни Иван Игнатьевич. - В сельской школе окончил 4 класса. Дальше можно было учиться в гимназии в Новогрудке, но она была платной. Денег у родителей не было. Жили с земли, тем, что сами вырастили. Что делать, отдали меня учиться ремеслу к портному из соседней деревни. Так за два года научился всему, что тот умеет. Первое, что сшил, - мужские брюки. Научился и верхнюю одежду для женщин шить, и шапки - да все что угодно. А потом появилась возможность окончить 7 классов при польской школе.

- Чтобы не забыть, каким был в молодости, даже увеличил детскую общую фотографию, - говорит Иван Игнатьевич. - На всякий случай даже крестиком пометил.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Иван Игнатьевич достает тетрадки и чертежи, в которых когда-то юный Ваня каллиграфическим почерком писал где-то по-русски, где-то по-белоруски, а где и на польском.

Все тетрадки и черновики со школьных времен Иван Игнатьевич сохранил. Кое-что даже забрали в местный музей.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ
В них видно, как когда-то маленький Ваня где-то по-руски, где-то по-белорусски, а где-то по-польски старательно постигал школьную грамоту.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- После школы работал портным. А потом война. Узнали о ней по телефону - был у нас в деревне. Неожиданностью это не было: немцы уже напали на Польшу, мы понимали, что скоро и до нас дойдут. На войну пошел рядовым, был пехотинцем. Честно скажу: мы понимали, что идем на смерть. Самым страшным был первый день, когда нас привезла машина, высадила возле траншеи и уехала. А мы остались на передовой. Немцев вот прямо перед собой видим, а они нас…Сначала Иван Игнатьевич воевал в Украине, потом - в запасном полку в городе Овруч. Позже - стрелком в составе роты противотанкового оружия в Венгрии.

- Не знаю, каким чудом, но выжил в той войне, хоть и ранило меня осколком. Проносил его в колене 64 года. Вынули только в 2009-м году, - Иван Игнатьевич демонстрирует осколок железа. - Победу встретил в Австрии. Правда, демобилизовали меня только в 1946 году. А брат не дожил. Погиб…

- Осколки войны. Достали их из моего колена только в 2009 году. Прожил с ними почти 70 лет, - улыбается Иван Игнатьевич
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Все письма с войны в виде солдатских треугольников и похоронку на брата Иван Игнатьевич аккуратно хранит в коробочке:

- Мама моя берегла, а теперь я берегу… Но какую-то часть уже забрали в музей.

- А женились вы сразу после войны?

- Не сразу. Местных девушек знал, но судьбы своей в них не находил. Но однажды увидел у одной своей знакомой ее подружку. Познакомились, встречались больше полугода, а потом и женились. Прожили вместе почти 50 лет, но серьезно никогда не ссорились, потому что вместе буквально выживать приходилось. Трудностей было очень много. Денег в колхозе почти не давали, иногда рассчитывали только к концу года. Сейчас трудностей меньше, свобод больше и времени для глупостей тоже больше. Отсюда и разводы. А мы с Олей еще и одним делом занимались. Она тоже шила. Даже машинка ее осталась, шью на ней до сих пор!

- Жена Оля и сейчас рядом. Дома - на фотографии, а выйду на улицу - прямо с огорода ее могилку на кладбище вижу, оно через забор, - говорит Иван Игнатьевич
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«В интернете засижусь - даже спать некогда»

С ловкостью профессионала Иван Игнатьевич расчехляет швейную машинку.

- Это многооперационная «Чайка-3». Хотите, вам что-нибудь отремонтирую? - предлагает. Мы не могли упустить такую возможность - и буквально за пару минут Иван Игнатьевич вдел нитку в иголку и мастерски зашил разошедшийся шов на жилетке нашего фотографа.

Иван Игнатьевич и на машинке шить умеет... До сих пор!
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Я всегда себе дело найду, скучать некогда… Иногда спать только часам к трем ночи ложусь, - смеется Иван Игнатьевич. - Не сидеть на месте -– одно из правил. Иначе ведь и слечь можно.

- Чтобы не сидеть без дела, и картошку сажаю, и фасолю, и помидорки, - рассказывает Иван Игнатьевич.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Утром как-то встал, чую - колени болят. Решил, надо что-то с этим делать, и заказал себе скандинавские палки. По селу стесняюсь с ними ходить, решил пока по огороду топтаться. Высчитал: если 15 раз пройтись от огорода до калитки - получится 1100 метров. Но я ж староватый! Иногда забываю, сколько прошел. Так я придумал свою систему подсчетов. Пойдемте, покажу.

Еще одно увлечение Ивана Игнатьевича - скандинавская ходьба...
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ
А чтобы следить за количеством пройденных метров, он придумал свою систему подсчетов. Пройдет туда-обратно по двору - один камушек в сторону. И так 15 раз.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

К углу дома прибита жердочка, на ней 15 камушков.

- Прохожу туда-обратно - один камушек в сторону. И так пока все 15 не отложу, - объясняет систему подсчетов Иван Игнатьевич. - Летом у меня еще огород. Сажаю, полю, копаю… Не заскучаешь.

- А спать почему только в три ночи ложитесь? Телевизор смотрите?

- Какой телевизор! У меня интернет…

Интернет? В 97 лет? Иван Игнатьевич достает ноутбук.

- Вот, решил купить себе, а то ведь скучно. Теперь и новости читаю, и передачи интересные смотрю, да много всего. И иногда так засижусь, что и спать некогда.

- А кто вас научил им пользоваться?

- Ну кто ж меня научит? - смеется. - Сам! Некоторые в деревне даже не знают, как к нему подойти. Ну а я сижу, читаю, учусь. Вот недавно себе винду переустановил. Восьмая мне уже не нравится. Осваиваю десятую.

Иван Игнатьевич включает ноутбук и начинает демонстрировать свои навыки. Показывает электронные инструкции, а еще через пять минут… открывает свою страницу в Фейсбуке.

- Иногда и до трех ночи в интернете зависать могу, - признается нам продвинутый дедушка.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Ну а что, надо же с людьми общаться! У меня уже и три друга есть. Аватарку себе сделал, даже ник придумал. Параллельно осваиваю цифровую фотосъемку. Снимать я всегда любил. А тут решил, что надо бы современной техникой обзавестись. Поехал в город, пришел в магазин, долго выбирал. Консультанты на меня с удивлением смотрели - думали, что я в подарок внукам. Теперь фотографирую. Главное, успеть до конца инструкцию освоить. А то ведь я почитаю, научусь, а потом опять забыть могу. Приходится перечитывать. Сейчас такое время интересное! Учись - и только в путь. Все возможности, было бы желание. Пенсия у меня небольшая, но все, что хотел, смог себе купить - даже смартфон. У него качество съемки отличное плюс интернет всегда под рукой, можно с его помощью еще о каких технических новинках узнать и себе заказать. Планов - миллион! Главное - утром проснуться (смеется).


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