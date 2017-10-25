«Какие планы в 97 лет? Да миллион!»15
- 25.10.2017, 9:26
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Бодрый пенсионер из Новогрудского района проводит ночи в интернете, занимается скандинавской ходьбой и решил изучить цифровую фотографию.
Ивану Игнатьевичу Комару из деревни Няньково Новогрудского района Гродненской области - 97 лет. Честно говоря, верится в это с трудом - моложавая внешность, здравый ум. Общаешься с ним и понимаешь - ни на интеллект, ни на чувство юмора, ни на речь этого мужчины впечатляющие годы не повлияли, пишет kp.by.
- Многие в моем возрасте - если доживут, конечно, - могут сказать: «Зажился уже, помирать пора». А я пожить хочу! - признается Иван Игнатьевич. - Хотя, если честно, памятник себе уже поставил. Жена моя, Оля, умерла больше 10 лет назад. Я походил по кладбищу, посмотрел, как у других, и решил сразу двоим поставить - ей и себе. Ну а кто еще обо мне потом позаботится? Так получилось, что детей у нас с Олей нет… Но ко мне все равно приезжают, навещают. И соцработник, и автолавка. Любимое лакомство - кофе. Могу хоть целый день гонять!
- Ого! Не боитесь, что много - вредно?
- Главное для здоровья - не нервничать. Вот ко мне пришли как-то - и стали яблоки без спроса трясти. Я, конечно, разозлился. А потом взял себя в руки и сказал себе: не злись! Вредно для здоровья. Просто пожурил воришек: «Ну как вам не стыдно?» (Улыбается.)
- Кофе много пьете, а другие вредные привычки есть?
- Курить давно бросил. Покурил лет 50 - хватит с меня. А вот немного водки могу и сейчас выпить. Правда, очень редко.
«Самым страшным на войне был первый день»
Характер героя репортажа читается уже по домашней обстановке. Все по своим местам, по полочкам, в комнатах - ничего лишнего. Все документы - в строгом порядке, подписано, что и где лежит… Да и выглядит Иван Игнатьевич с иголочки. Подтянутый, чисто выбритый, даже брови сам себе ровняет… На безымянном пальце правой руки - обручальное кольцо, которое он не снимает уже почти 60 лет.
- Родился и жил здесь, в обычной крестьянской семье, - рассказывает о своей жизни Иван Игнатьевич. - В сельской школе окончил 4 класса. Дальше можно было учиться в гимназии в Новогрудке, но она была платной. Денег у родителей не было. Жили с земли, тем, что сами вырастили. Что делать, отдали меня учиться ремеслу к портному из соседней деревни. Так за два года научился всему, что тот умеет. Первое, что сшил, - мужские брюки. Научился и верхнюю одежду для женщин шить, и шапки - да все что угодно. А потом появилась возможность окончить 7 классов при польской школе.
Иван Игнатьевич достает тетрадки и чертежи, в которых когда-то юный Ваня каллиграфическим почерком писал где-то по-русски, где-то по-белоруски, а где и на польском.
- После школы работал портным. А потом война. Узнали о ней по телефону - был у нас в деревне. Неожиданностью это не было: немцы уже напали на Польшу, мы понимали, что скоро и до нас дойдут. На войну пошел рядовым, был пехотинцем. Честно скажу: мы понимали, что идем на смерть. Самым страшным был первый день, когда нас привезла машина, высадила возле траншеи и уехала. А мы остались на передовой. Немцев вот прямо перед собой видим, а они нас…Сначала Иван Игнатьевич воевал в Украине, потом - в запасном полку в городе Овруч. Позже - стрелком в составе роты противотанкового оружия в Венгрии.
- Не знаю, каким чудом, но выжил в той войне, хоть и ранило меня осколком. Проносил его в колене 64 года. Вынули только в 2009-м году, - Иван Игнатьевич демонстрирует осколок железа. - Победу встретил в Австрии. Правда, демобилизовали меня только в 1946 году. А брат не дожил. Погиб…
Все письма с войны в виде солдатских треугольников и похоронку на брата Иван Игнатьевич аккуратно хранит в коробочке:
- Мама моя берегла, а теперь я берегу… Но какую-то часть уже забрали в музей.
- А женились вы сразу после войны?
- Не сразу. Местных девушек знал, но судьбы своей в них не находил. Но однажды увидел у одной своей знакомой ее подружку. Познакомились, встречались больше полугода, а потом и женились. Прожили вместе почти 50 лет, но серьезно никогда не ссорились, потому что вместе буквально выживать приходилось. Трудностей было очень много. Денег в колхозе почти не давали, иногда рассчитывали только к концу года. Сейчас трудностей меньше, свобод больше и времени для глупостей тоже больше. Отсюда и разводы. А мы с Олей еще и одним делом занимались. Она тоже шила. Даже машинка ее осталась, шью на ней до сих пор!
«В интернете засижусь - даже спать некогда»
С ловкостью профессионала Иван Игнатьевич расчехляет швейную машинку.
- Это многооперационная «Чайка-3». Хотите, вам что-нибудь отремонтирую? - предлагает. Мы не могли упустить такую возможность - и буквально за пару минут Иван Игнатьевич вдел нитку в иголку и мастерски зашил разошедшийся шов на жилетке нашего фотографа.
- Я всегда себе дело найду, скучать некогда… Иногда спать только часам к трем ночи ложусь, - смеется Иван Игнатьевич. - Не сидеть на месте -– одно из правил. Иначе ведь и слечь можно.
- Утром как-то встал, чую - колени болят. Решил, надо что-то с этим делать, и заказал себе скандинавские палки. По селу стесняюсь с ними ходить, решил пока по огороду топтаться. Высчитал: если 15 раз пройтись от огорода до калитки - получится 1100 метров. Но я ж староватый! Иногда забываю, сколько прошел. Так я придумал свою систему подсчетов. Пойдемте, покажу.
К углу дома прибита жердочка, на ней 15 камушков.
- Прохожу туда-обратно - один камушек в сторону. И так пока все 15 не отложу, - объясняет систему подсчетов Иван Игнатьевич. - Летом у меня еще огород. Сажаю, полю, копаю… Не заскучаешь.
- А спать почему только в три ночи ложитесь? Телевизор смотрите?
- Какой телевизор! У меня интернет…
Интернет? В 97 лет? Иван Игнатьевич достает ноутбук.
- Вот, решил купить себе, а то ведь скучно. Теперь и новости читаю, и передачи интересные смотрю, да много всего. И иногда так засижусь, что и спать некогда.
- А кто вас научил им пользоваться?
- Ну кто ж меня научит? - смеется. - Сам! Некоторые в деревне даже не знают, как к нему подойти. Ну а я сижу, читаю, учусь. Вот недавно себе винду переустановил. Восьмая мне уже не нравится. Осваиваю десятую.
Иван Игнатьевич включает ноутбук и начинает демонстрировать свои навыки. Показывает электронные инструкции, а еще через пять минут… открывает свою страницу в Фейсбуке.
- Ну а что, надо же с людьми общаться! У меня уже и три друга есть. Аватарку себе сделал, даже ник придумал. Параллельно осваиваю цифровую фотосъемку. Снимать я всегда любил. А тут решил, что надо бы современной техникой обзавестись. Поехал в город, пришел в магазин, долго выбирал. Консультанты на меня с удивлением смотрели - думали, что я в подарок внукам. Теперь фотографирую. Главное, успеть до конца инструкцию освоить. А то ведь я почитаю, научусь, а потом опять забыть могу. Приходится перечитывать. Сейчас такое время интересное! Учись - и только в путь. Все возможности, было бы желание. Пенсия у меня небольшая, но все, что хотел, смог себе купить - даже смартфон. У него качество съемки отличное плюс интернет всегда под рукой, можно с его помощью еще о каких технических новинках узнать и себе заказать. Планов - миллион! Главное - утром проснуться (смеется).