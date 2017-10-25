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США взяли «под колпак» друзей Путина из «дальнего круга»

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  • 25.10.2017, 9:36
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Владимир Путин

Как быстро путинские олигархи «сдадут» хозяина Кремля?

У бизнесменов «дальнего круга» Путина Олега Дерипаски, Романа Абрамовича, Алишера Усманова и акционеров «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом наибольшие шансы попасть под санкции США по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), пишет The Bell vedomosti.ru. Этот закон, а в особенности неопределенность, связанная с ним, беспокоит многих участников российского списка Forbes, пишет издание.

Претензии к Дерипаске могут быть связаны с бывшим руководителем штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, к «Альфа-груп» - с якобы вмешательством в американские выборы, пишет ресурс.

По закону, который Трамп подписал 2 августа, к началу февраля 2018 г. минфин США, офис директора Национальной разведки и госсекретарь должны представить в конгресс отчет о российских олигархах и должностных лицах, задействованных во внешней политике. В числе прочего предписано оценить их отношения с президентом России Владимиром Путиным, размер состояния, зарубежные активы и потенциальное воздействие санкций против этих людей на экономику России.

The Bell отмечает, что речь о вторичных санкциях - то есть распространяющихся на деятельность «олигархов» в третьих странах и таким образом несущих огромные риски для бизнеса. «Достаточно было хоть раз оказаться в СМИ, например, в рейтинге крупных господрядчиков, и теперь ты уже не можешь спать спокойно», - сказал изданию помощник одного из бизнесменов.

По словам одного из бизнесменов, в США с президентских выборов вакантна позиция координатора санкционной политики госдепартамента, и это усугубляет неопределенность. «Непонятно ничего: ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу», – перечислил собеседник The Bell. Выяснить это, по его словам, не могут даже местные лоббисты.

Консультанты участников Forbes признают, что обойти подобные санкции трудно, но пока самым надежным способом выглядит развод с женой с оформлением на нее активов. Издание указывает, что недавнее расставание Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой и получение 6,9% En+ Полиной Дерипаской может не иметь отношения к возможным новым санкциям.


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