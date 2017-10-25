В Минске ГАИшник отогнал автомобиль на стоянку, а с владельца потребовали оплату эвакуации 3 25.10.2017, 9:53

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Водитель с такой ситуацией мириться не намерен.

Когда-то давно эвакуация автомобилей была редким явлением и использовалась как действительно крайняя мера. Чего уж скрывать: автомобилисты приборзели и начали злоупотреблять снисходительностью ГАИ. Те в свою очередь решили увеличить давление на автомобилистов - и чаще использовать эвакуацию. К этой эстафете вскоре присоединились эвакуаторские бизнесмены, которые под флагом борьбы с нарушениями ПДД просто и незатейливо стали извлекать прибыль. А в погоне за деньгами очень часто начали своевольничать.

Как известно, существует три вида принудительного перемещения. Все они обозначены в ПСМ № 986 (от 17.10.2014 г.). Иногда возникает необходимость переместить автомобиль, который стоит без нарушения ПДД, но является препятствием для работы некоторых служб.

Абзац 2 пункта 2 ПСМ № 986 (от 17.10.2014 г.)

Отбуксировка ТС без помещения его на охраняемую стоянку - принудительное перемещение с использованием средства эвакуации либо без его использования ТС с места его нахождения на расстояние не далее, чем это необходимо для устранения препятствия, созданного стоящим ТС, движению, работе ТС оперативного назначения и ТС дорожно-эксплуатационной, коммунальной служб.

Чаще, конечно, принудительно перемещаются автомобили нарушителей ПДД, и это уже называется эвакуацией. Согласно ст.8.10. ПИКоАП, происходить это может в трех случаях: пьяный водитель, бесправник или стоянка под запрещающим знаком.

Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения. При совершении водителем административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в результате которого создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, работники Государственной автомобильной инспекции вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на охраняемую стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него.

Но законом также предусмотрена возможность принудительного перемещения автомобилей из категории "автохлам", при признании машины вещдоком, при аресте автомобиля по решению суда, однако в данном материале речь не об этом.

Эвакуация отличается от первого варианта тем, что автомобиль нарушителя ПДД перемещается на охраняемую стоянку. Это может происходить с использованием средств эвакуации и без их использования. Автомобиль могут погрузить на эвакуатор и доставить к месту хранения, а может инспектор сесть за руль и перегнать машину.

Абзац 1 пункта 2 ПСМ № 986 (от 17.10.2014 г.)

Принудительная отбуксировка (эвакауация) ТС - принудительное перемещение ТС с использованием средств эвакуации, принадлежащих ОВД или иным организациям, а также доставление ТС путем непосредственного управления им сотрудником ГАИ на охраняемую стоянку в случаях, установленных законодательными актами.

Понятное дело, что перед эвакуацией должен составляться протокол осмотра транспортного средства, где указываются видимые повреждения и дефекты. Многие сотрудники ГАИ заблуждаются на этот счет, так как забывают, что, перегоняя автомобиль нарушителя, они его точно также эвакуируют, как и при помощи эвакуатора. Ведь при перемещении может случиться что угодно, а из протокола осмотра всегда можно узнать, в каком состоянии находилось транспортное средство до эвакуации. Но они в этих случаях очень редко, если не сказать никогда, не составляют протоколы осмотра. Впрочем, и это инспекторское упущение не является ключевым вопросом данного материала.

Для того, чтобы упорядочить работу эвакуаторских организаций и не допустить хаоса в ценообразовании на услуги, исполком периодически утверждает тарифы. На сегодня последним решением эти цифры выглядят следующим образом:

Как видим, обозначен тариф за эвакуацию с полной погрузкой (60 руб.) и с частичной (50 руб.). Однако тарифа за доставление ТС инспектором путем непосредственного управления просто не существует. Так всегда и было: то ли дежурных эвакуаторов под рукой не было, то ли инспекторы проявляли снисходительность, но за их такую услугу никогда деньги не взимались.

Тем более мы были удивлены, когда узнали, что в ООО "Белспецавтоэвакуация" вдруг появились какие-то изменения на этот счет. А было так.

Гражданин С. управлял автомобилем, не имея на то права, и был задержан инспектором ГАИ Ленинского р-на г. Минска. Никто тут не оправдывает нарушителя, он, конечно же, в корне неправ и за это понес строгое наказание. Здесь речь о другом. Инспектор сел за руль автомобиля, гражданин С. разместился рядом - и они вместе приехали на охраняемую стоянку ООО "Белспецавтоэвакуация" по ул.Левкова, 37. Протокол осмотра инспектор составлял уже на самой стоянке и впопыхах забыл о понятых, но и не это главное. В протоколе было указано, что автомобиль доставлялся своим ходом. Понимаем, что никакие средства эвакуации, принадлежащие ООО "Белспецавтоэвакуация", ни с полной, ни с частичной погрузкой в этом процессе не участвовали. Однако на следующий день охранник стоянки выдал гражданину С. квитанцию с указанием сумм за хранение и эвакуацию ТС.

Сумма 14 рублей понятна - за два дня (по 7 рублей в день за хранение). А вот сумма за эвакуацию в 50 рублей насторожила. Что же это за новости такие? Следует ли понимать, что ГАИ стала оказывать такие услуги гражданам платно? Как тогда сформировался тариф? При эвакуации спецсредствами все-таки расходуется топливо, амортизируются эвакуаторы и оборудование, оплачивается труд работников и т.д. А тут на твоей же машине, на твоем же топливе, на твоих же шинах - и тариф одинаковый.

Понятно, что охранник не сам это придумал, кто-то должен знать ответы. С этими вопросами мы обратились сначала по месту службы инспектора, в ОГАИ Ленинского района г. Минска. Там развели руками и сообщили, что впервые об этом слышат. Мы съездили в Управление ГАИ по г. Минску, но и там выразили недоумение и удивились этой квитанции. Тогда мы отправились на ту самую стоянку ООО "Белспецавтоэвакуация". Охранник, понятное дело, прокомментировать ничего не смог, а помощник руководителя Абакунчик С.А. убежал, не дав никаких пояснений. Так и получилось: квитанция есть, а ответов нет.

Журналисты направили обращение в прокуратуру Октябрьского р-на г. Минска, на территории которого находится стоянка. Наверное, когда-нибудь кто-нибудь прольет свет на происхождение этой загадочной квитанции. А пока, читатель, будь бдителен - при общении с ООО "Белспецавтоэвакуация" странные события могут произойти с каждым.