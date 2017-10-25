Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека Компартии Китая 2 25.10.2017, 9:59

Всего в «новый» состав китайского политбюро вошли 25 человек.

Председателя КНР Си Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря центрального комитета Компартии, передает корреспондент РИА «Новости».

Место в ЦК также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян. В новый состав постоянного комитета Политбюро вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

В ходе первого пленума центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва избрали новый состав политбюро ЦК. В него вошли 25 человек, в их числе только одна женщина.

Ранее делегаты 19-го съезда КПК утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это ставит председателя КНР в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесли в устав партии при жизни.

Генеральный секретарь центрального комитета Компартии — высший пост в КПК. Си Цзиньпин занимает его с 2012 года, когда он сменил Ху Цзиньтао.