Как БАТЭ из «гадкого утенка» превратился в прекрасного лебедя 2 25.10.2017, 10:18

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Борисовчане находятся на пике своей формы.

Александр Ивулин обозначил «Трибуне» моменты, которые вернули лучшую команду страны.

Осенью БАТЭ снова тот. После поражения от «Крумкачоў» в конце августа «желто-синие» проиграли всего один матч из одиннадцати, забивая в среднем по 2,3 гола за поединок. Девять побед подряд в первенстве страны (восемь «сухих») заставили уже изрядно отчаявшихся болельщиков поверить в очередное «золото», а специалистов заговорить о чемпионской игре борисовчан.

Но вспомните, что было в первой половине сезона. Весной и летом очки команде Ермаковича давались натужно, а то и не давались вовсе. Болельщики плевались от скучных побед со счетом 1:0 и призывали тренера уйти в отставку. Борисовчане оступались там, где никто не ждал (гостевые поражения от «Слуцка», «Витебска», «Минска» плюс домашнее от «Крумкачоў») и особо не напрягали погоней «Шахтер». Едва ли не после каждого тура главный тренер сетовал на не очень хорошую игру своей команды (раз, два, три, четыре, пять) и робко выражал надежду, что станет лучше.

К началу сентября борисовчане сумели преодолеть кризис и теперь всерьез рассчитывают не только на очередной титул, но и на выход из группы Лиги Европы. Разбираемся, почему так произошло.

Футболисты поняли, что могут многого лишиться

«Желто-синие» традиционно не показывают ничего выдающегося на старте сезона: тренерский штаб экспериментирует с составом, но при этом благодаря классу и опыту футболистов БАТЭ добивается нужного результата. В этом году что-то пошло не так уже в первой встрече чемпионата против «Гомеля». Выдав неплохой первый тайм, борисовчане сбавили обороты и были наказаны голом. Показалось, в перерыве команда «уснула».

В сон борисовчан клонило часто. В первой половине сезона чемпионы играли вальяжно. Уверенность в своих силах переросла в самоуверенность. Порой за потерю концентрации приходилось платить очками, но впереди было много туров, чтобы все исправить. В предыдущие годы так и происходило, ничто не предвещало проблем. Взбодрить команду и заставить ее серьезно настраиваться на всех без исключения соперников Ермаковичу не удавалось. Точка невозврата могла наступить после домашней ничьей с «Александрией» в плей-офф Лиги Европы и последовавшего поражения от «Крумкачоў». Только тогда футболисты поняли, что могут лишиться многого. Пролет мимо еврокубков и упущенное чемпионство существенно ударили бы по их самолюбию, а еще больше по финансовому благополучию (не секрет, что зарплаты игроков БАТЭ напрямую зависят от успеха на европейской арене). В общем, было что терять. Особенно Иваничу и Милуновичу, которые вряд ли хотят провести остаток карьеры в чемпионате Беларуси.

Осенью каждый матч БАТЭ является маленьким финалом. Ответственность за любую оплошность возросла, и футболисты наконец-то начали пахать, как нужно, не уповая на слабость оппонентов.

Ермакович все-таки что-то значит для игроков

Летом складывалось ощущение, что главный тренер борисовчан в нокдауне. На пресс-конференциях после неудачных матчей он постоянно говорил о том, что команда сделает нужные выводы и постарается исправить ситуацию. Но игра БАТЭ никак не улучшалась. Дошло до того, что после поражения от «Крумкачоў» Ермакович заявил, что хочет уйти. Специалист был готов покинуть не только конференц-зал «Борисов-Арены». Босс БАТЭ Анатолий Капский думал, что делать с этим порывом, но на защиту Ермаковича стали лидеры коллектива. Состоялся серьезный разговор.

– Я не могу рассказывать все, что говорили ребята. Но увидев, как они поддержали Александра Владимировича, просто не имел морального права плюнуть на все это – даже если бы хотел принять радикальное решение, – говорил Капский.

После победы над «Александрией» футболисты бросились качать наставника. С тех только «Арсенал» сумел справиться с БАТЭ на поле.

Закончились эксперименты с тактикой

В этом сезоне тренерский штаб БАТЭ решился на эксперимент и начал использовать модную систему игры с тремя центральными защитниками. Ермакович объяснял это тем, что в прошлом году команда пропустила непозволительно много. Минутка статистики: используя схему 4-3-3 в качестве базовой, борисовчане в чемпионате-2016 имели в пассиве 25 мячей (в сезоне 2015 при схеме 4-2-3-1 – всего 11).

Попытка перестроиться оказалась неудачной. Система с тремя центральными защитниками изначально заточена под игру на контратаках. Какой смысл использовать ее, если 90% соперников БАТЭ в чемпионате только и делает, что сидят в окопах? Поэтому подопечным Ермаковича зачастую приходилось подолгу перекатывать мяч на своей половине, где находилось сразу пять полевых. Команде не хватало баланса в центре поля , а игра смотрелась очень блекло. Со стороны казалось, что многие футболисты до конца не понимали, чего от них хотят. Ни Стасевич, ни Иванич, ни Володько не были похожи на себя. Большинство побед на старте сезона было добыто со счетом 1:0, а многие мячи забивались после удачной игры на подборе.

К началу квалификации Лиги чемпионов в Борисове наконец-то поняли, что нужно что-то менять. Ермакович откатил настройки команды к стандартным 4-2-3-1, и она постепенно начала показывать то, что от нее ждут. Наконец-то Иванич стал играть на позиции классической «десятки», Стасевич вернулся на место крайнего нападающего, перестав исполнять коридорного, а в опорной зоне навели порядок Драгун и Володько. Жить стало веселее.

Удачное подписание Драгуна

Сразу после трансфера Станислава Драгуна Анатолий Капский признался, что сбылась его давняя мечта. Мол, в Борисове появился едва ли не новый Лихтарович. Хозяину клуба было плевать на шумиху вокруг подписания – в БАТЭ бесплатно пришел действительно сильный исполнитель.

Драгун сходу стал стилеобразующим футболистом. Благодаря опыту, полученному в России, он без особых проблем вытеснил из основы, игравшего до этого все матчи целиком Юрия Кендыша. Оба они хороши в единоборствах, но Кендыш больше заточен на разрушение, а Драгун кроме первого паса умеет отдать последний. Новичок добавил БАТЭ креатива в центре поля. Плюс в отличие от Кендыша, уехавшего в аренду в «Шериф», забивает. Точные удары в поединках против «Городеи» и минского «Динамо» принесли команде шесть очков.

Уверенная игра полузащитника раскрепостила и Александра Володько, который после прихода Станислава начал летать по полю. В общем, трансфер лучше не придумаешь.

Наконец-то все здоровы

В первой части сезона в травмпункте побывали практически все игроки «желто-синих». Проблем со здоровьем не испытывал, наверное, только Кендыш. С чем это связано? Сложно выделить какую-то закономерность. Травмы совершенно разные: мышечные, старые болячки, повреждения, полученные в стыках. Короче, выбирай на любой вкус.

Из-за кадрового дефицита Ермаковичу приходилось кроить состав из того, что было под рукой. Кто-то из ключевых игроков постоянно находился вне заявки. В таких условиях трудно наладить какие-то связи, поэтому о стабильности и тонусе не речи не шло. К осени проблему удалось решить, хотя Анатолий Капский и был недоволен работой медицинского персонала клуба. Лазарет опустел, а команда начала проводить практически все встречи одним и тем же составом, который близок к оптимальному. Результат не заставил себя долго ждать.