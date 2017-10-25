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Брестчане нашли способ экономить на проезде

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  • 25.10.2017, 10:44
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Низкие зарплаты не позволяют жителям Бреста оплачивать самое необходимое.

Брестчане через специальную ячейку ВКонтакте «контролер-ревизор БРЕСТ» отслеживают наличие и перемещение контролеров на городском пассажирском транспорте, передает «Радыё Рацыя».

Благодаря ей подписчики, которых уже почти 30 000, решают: платить или нет за проезд. Свое отношение к такой инициативе высказывают сами пассажиры:

- Когда у студентов и школьников было право ездить бесплатно на общественном транспорте, то, в принципе, в этом не было смысла. А теперь то конечно. Периодически пользуюсь этим.

- Чтобы билетики не покупать.

- Чтобы людям было проще.

- Кому-то дорого ездить.

- Не знаю, почему эта группа возникла, но не очень положительно это. За проезд все равно платить надо. Из этих денег упорядочение автобусного и троллейбусного парка зависит.

Известно, что аналогов группы, по крайней мере под таким названием, для других городов Беларуси нет. Также точно неизвестно, что стало основной причиной ее создания: рост тарифов на проезд, отмена льгот или низкие зарплаты в Бресте. Свое мнение высказывает житель города и активный участник акций протеста против отмены льгот в конце 2000-х Евгений Скрабутан:

- Группа - абсолютно адекватный ответ на отмену льгот определенным категориям людей, таким как пенсионеры, студенты. И естественно, что люди этим пользуются. Невысокие зарплаты все же не позволяют брестчанам даже такие цены оплачивать. Поэтому возникают такие группы, различные мобильные программы, позволяющие следить, где находятся контроллеры, и таким образом экономят деньги.

Тем временем тарифы на проезд в очередной раз выросли. Так билет на одну поездку в городском пассажирском транспорте в Бресте сейчас составляет 50 копеек, а если покупать у водителя троллейбуса или автобуса - 60. Повышение касалось и многоразовых проездных документов.


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