В Витебске судят батюшку-сутенера 3 25.10.2017, 10:53

НИКОЛАЙ КИРЕЕВ (В ЦЕНТРЕ)

ФОТО: ВКОНТАКТЕ

Слушания будут проходить в закрытом режиме.

Сегодня в суде Железнодорожного района Витебска начнется рассмотрение уголовного дела 39-летнего священника из России, которому предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК Беларуси (покушение на организацию занятия проституцией, сопряженное с вывозом лица за пределы государства), сообщает БелТА.

Слушания будут проходить в закрытом режиме.

Священника из храма Святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области Николая Киреева задержали 3 августа в Витебске. По данным следствия, батюшка с апреля по август 2017 года вел переписку в сети Интернет с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в городе Санкт-Петербург, 3 августа прибыл в Витебск с целью их доставки в Российскую Федерацию. Проведя несколько бесед с 20-летней и 30-летней женщинами и достигнув договоренности об их вывозе, в 19 часов 30 минут мужчина был задержан при посадке в автобус «Витебск-Санкт-Петербург».

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Согласно следствию, Киреев переписывался и с другими белорусками с целью вовлечения их в проституцию на территории РФ. Вербовку вместе с Киреевым проводила 19-летняя гражданка Таджикистана, которую задержали в Гомеле и уже приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.