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В Норвегии построят первый подводный ресторан Европы

  • 25.10.2017, 11:13

Морских обитателей будут приманивать к окнам заведения при помощи световых лучей.

В Норвегии откроют первый в Европе подводный ресторан. Его создатели обещают захватывающие виды на морское дно круглый год. Комфортную температуру в здании будут поддерживать специальные тепловые насосы. Морских обитателей будут приманивать к окнам при помощи световых лучей, звуков, запахов и регулярной кормежки, сообщает onliner.by.

Ресторан назовут Under. По-английски это обозначает «под», а с норвежского переводится как «чудо». Сам ресторан поместят в бетонный монолитный короб, который будто бы утонул на полпути в море. Монолит разместят в деревне Боли на самой южной точке норвежского побережья в пяти метрах от поверхности воды. Ожидается, что здание станет искусственным рифом и привлечет множество моллюсков, которые в перспективе покроют всю подводную часть ресторана.

Над дизайном ресторана работала команда архитекторов компании Snohetta. Их вдохновили бункеры и бетонные сооружения, которые строили во время Второй мировой войны. Проектировщики хотели построить такое же прочное здание, которое бы выдержало 75 лет и более в экстремальных условиях.

Эксперты утверждают, что здание будет абсолютно безопасным для посетителей. Бетонные стены толщиной в метр выдерживают мощное давление воды и любые волны. Панорамные окна из акрила размером 11 на 4 метра позволят создать хороший обзор морского дна и дикой фауны.

Для того чтобы обеспечить посетителям незабываемые эмоции, сотрудники ресторана будут использовать световые лучи, звуки и запахи в качестве приманки для подводных жителей. Они также будут периодически выбрасывать порции планктона рядом с рестораном, чтобы подманить к окнам крупную живность.

Интерьер ресторана будет выполнен в теплых тонах. Дизайнеры используют натуральные материалы и сделают приглушенное освещение, чтобы посетители не отвлекались от видов подводного мира. Здание будет вмещать до сотни гостей, а в нерабочее время его планируют использовать в качестве исследовательского центра морской биологии.

В ресторане будут подавать блюда из местных морепродуктов. Основной акцент сделают на скандинавской кухне. Открытие заведения запланировано на 2019 год.


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