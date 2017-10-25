«В отдел кадров выстроились две очереди: одни трудоустраиваться, другие – увольняться» 1 25.10.2017, 11:28

В Беларуси поиски работы полны сюрпризов.

Читатель «Салідарнасці» Сергей из Минска рассказал о том, как непросто в наши дни найти работу.

Поиски работы полны сюрпризов. И самый неприятный из них — это когда в объявлении о вакансии написано одно, а на деле оказывается совсем другое. Именно с такой неприятностью Сергею пришлось столкнуться на одной из птицефабрик, расположенной в Минской области, куда он отправился на собеседование.

— В объявлении говорилось о режиме работы два через два, со сменами продолжительностью в 12 часов. Зарплата — 1000 рублей. Как выяснилось позже, многие купились именно на эту магическую цифру, — рассказал Сергей.

На собеседование он приехал заранее. Пришлось ждать, но этот час, поведенный у проходной предприятия, стал предопределяющим:

— У входа на лавочке сидел мужчина с обходным листом. Сперва я подумал, что он собирается в отпуск. Но потом у отдела кадров выстроились две очереди. Как оказалось, одни шли устраиваться на работу, другие — увольняться, с такими обходными листами.

Как оказалось, увольняющихся и новеньких было примерно поровну. Впрочем, по словам Сергея, людей в обеих очередях было бы справедливо назвать новичками:

— Как оказалось, многие пришли увольняться, отработав день-два. Они громко возмущались и из нашей очереди им стали задавать вопросы: как, что, чем недовольны? Охрана начала напрягаться — мол, напугаете людей, не дойдут до отдела кадров. Женщина интеллигентного вида — из очереди увольняющихся — возразила: никто пугать не собирается, просто люди должны знать правду. На что один из охранников заулыбался: ничего, говорит, вы и сами назад вернетесь, другой-то работы здесь нет…

В отделе кадров Сергея ждал тот самый сюрприз: в 18-часовую смену. К тому времени он уже узнал об особенностях работы упаковщика полуфабрикатов. В цеху не больше 6 градусов тепла, сырость, все время на ногах. В таких условиях и 12 часов отработать — не мед, а уж 18…

Не порадовали и подробности о зарплате. Как выяснилось, 1000 рублей — это была зарплата до вычета НДФЛ, о чем указывалось далеко не во всех объявлениях о вакансии. Собственные подсчеты вывели его на цифры в 840-860 рублей. Со слов же бывших работников фабрики, даже с учетом переработок зарплата была гораздо меньше.

Получив на руки реквизиты для оформления карт-счета и санкнижки, Сергей отправился домой думать. Но окончательное решение пришло еще в дороге.

— Идя на вокзал, встретил парня, который отработал на фабрике только один день. Вот его история. Он приехал сюда с друзьями. Устроился, поработал одну смену и простыл. Да так, что слег на неделю на больничный. Пока болел, его друзья успели уволиться.

По словам парня, мастера в цеху зарабатывают меньше тех, кто стоит на упаковке полуфабрикатов. Но меняться местами не торопятся. При этом, его самого мастер уговаривал остаться, говорил, что начальство сильно грызет за текучку.

На вокзале Сергей встретил трех женщин из очереди на увольнение. По их словам, на фабрику приезжают в поисках работы со всей страны, в основном, цепляясь за возможность заработать пресловутую тысячу.

— Рассказали, что сами из деревни, тяжелого труда не бояться, поработали до этого на вредном производстве. Но с таким столкнулись впервые. Во-первых, обещанный в рекламе режим работы оказался совсем другим, как и зарплата. Во-вторых, отношение руководителей к рабочим: руководство не стеснялось ругать мастеров, те, в свою очередь, срывались на простых работягах.

После таких рассказов читатель продолжил поиски в другом месте.