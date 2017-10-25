Как купить новое авто в Беларуси и не завязнуть в долгах 20 25.10.2017, 11:43

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Три самых дешевых новых автомобиля в нашей стране.

Денег немного, а машина нужна прямо здесь и сейчас? Причем желательно, чтобы она еще и ремонтами не слишком беспокоила, а просто ездила и выполняла свои задачи. Может, попробовать купить новый автомобиль в кредит, пишет abw.by.

О том, на что обращать внимание при выборе кредита для покупки подержанного автомобиля и какая при этом получается переплата, мы уже писали в одном из прошлых материалов. На этот раз будем "покупать" новые машины.

Выбираем одни из самых дешевых предложений на рынке: седан Renault Logan, универсал Lada Kalina и хэтчбек Ravon R2. Дешево и сердито. Машины без понтов, но ездить можно. Ravon еще и с "автоматом" в "базе". Смотрим самые простые комплектации, но с кондиционером. Отправляемся в дилерские центры, представляемся обычными покупателями... Что предложат менеджеры автосалонов?

Проверка рекламы Renault Logan

Едем в автосалон по продаже автомобилей Renault. Рекламу с их предложением о выгодном кредите дилер купил, наверное, на всех профильных автопорталах. Так ли предложение выгодно, как указано в рекламных проспектах?

Приезжаем в автосалон, выбираем Renault Logan с 1,6-литровым двигателем мощностью 82 л.с. Комплектация – вторая по счету Comfort+. Кроме кондиционера, центрального замка и передних электростеклоподъемников в ней, по сути, больше ничего и нет, даже аудиосистемы. Но нам нужно просто ездить, поэтому не страшно. Цена автомобиля – 18.800 белорусских рублей.

Менеджер автосалона предложил четыре варианта кредитования от "Белгазпромбанка" в белорусских рублях.

Первых два – беспроцентные рассрочки. В случае, если сразу оплатить 65% стоимости автомобиля, рассрочка дается на год. Если платим 80% - на 1,5 года. Это наиболее выгодные варианты, но сразу нужно иметь при себе деньги. У нас их нет, поэтому рассматриваем следующие.

Кредит выдается аж на 10 лет с возможностью досрочного погашения без комиссий и штрафов. Если платим 50% стоимости автомобиля, то кредитная ставка в первый год будет составлять 9,9%, а со второго года ставка повышается до 13,9% (ставка рефинансирования +2,9 процентных пункта). Вариант неплохой, но на 10 лет затягивать смысла нет. Лучше оплатить вторую половину стоимости автомобиля максимально быстро.

Опять же нужно иметь при себе сразу половину стоимости машины. Поэтому берем вариант, при котором 20% стоимости оплачиваем сразу, а вся остальная сумма дается в кредит на 10 лет с возможностью досрочного погашения. Ставка – 13,9% годовых (ставка рефинансирования [далее - СР] +2,9 процентных пункта). Менеджер распечатывает нам этот вариант.

Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.

В последнее время, как мы можем видеть по таблице, наблюдается тенденция по ее снижению. 18 октября 2017 Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования с 11,5 до 11 процентов – она уже вплотную приблизилась к историческому минимуму, 10% в конце 2007-го года.

20% - это 3760 белорусских рублей. Остальные 15.040 нам предоставляются в кредит. От количества оплат голова идет кругом – 120 месяцев нужно исправно перечислять сумму по основному долгу и процентам. Но платеж дифференцированный, сумма с каждым разом будет снижаться: в первый месяц мы оплатим 299,55 руб., в последний через 10 лет – 125,98. Переплата составит 10.539,36 руб., или 56% от стоимости автомобиля. Немало!

Поэтому хоть выплаты в месяц небольшие, их вполне реально потянуть при средней зарплате по стране, но и банк в накладе не останется. Поэтому выход – платить в месяц больше, чтобы погасить кредит как можно быстрее.

Открываем кредитный калькулятор (банк, увы, не смог выдать нам график за 3 года) и считаем, сколько переплатим, если вернем этот десятилетний кредит за 36 месяцев.

Уже веселее! В первый месяц мы выплатим 591,99 руб. (тут уже сами вносим большую сумму, чем предложено по кредитной программе), в последний – 422 руб. В среднем будем платить примерно 507 рублей в месяц. Переплата составит 3222 рубля, или 17,14 процента. Уже куда ни шло. К тому же заплатить можно сразу большую сумму – переплатим по итогу меньше.

Еще такой нюанс: в первый год обязательно нужно оформлять КАСКО. В случае с Renault Logan за 18.800 полная страховка будет стоить 658 рублей.

Горька ли ягодка в кредит?

Lada Kalina, конечно, далеко не автомобиль мечты, но у него есть версия с кузовом универсал. Пусть это совсем небольшой универсальчик, зато самый дешевый на рынке. Чтобы возить мешки картошки с дачи, отличный вариант. Сколько будем платить в месяц и сколько переплатим, если возьмем его в кредит?

На данный момент дилер работает с двумя банками – "БПС-Сбербанк" и "Беларускi Народны Банк". Кредиты выдаются в белорусских рублях. Для начала разберемся с первым банком.

Кредитных продукта три, все с возможностью досрочного погашения. Первое предложение – кредит на год при оплате 50% стоимости автомобиля. Годовой процент на пользование – 0,01. По сути, это практически рассрочка. Два других – это кредит на 7 лет с возможностью досрочного погашения. В первом случае в первый год ставка будет составлять 5,99 процента, а далее – 13 процентов. Но эти 13% зависят от ставки рефинансирования (СР +2 процентных пункта). Если ставка рефинансирования снизится, кредит клиенту станет выгоднее. Третий вариант – кредит на 7 лет, но на весь срок процентная ставка составляет 9% (СР -2 процентных пункта).

Первый вариант интересен тем, кто готов за год рассчитаться за машину, второй – кто хочет как можно быстрее выплатить кредит, за 2-3 года (за счет низкого процента в первый год это выгодно), третий – кто будет платить не спеша. 9% - весьма неплохое предложение.

Что интересно: первоначальный взнос во втором и третьем вариантах кредитования не требуется! Также у менеджера есть кредитный калькулятор от самого "БПС-Сбербанка", поэтому хоть кредит и выдается на 7 лет, но можно рассчитать, сколько нужно платить каждый месяц, чтобы управиться с ним за меньший срок. Еще можно выбирать между аннуитетом (когда платеж рассчитывается равными долями) и дифференцированным платежом.

Поэтому моделируем такой вариант: в кредит по второму предложению берем Lada Kalina универсал. Кондиционер есть только во второй комплектации "Норма/Комфорт+" за 17.890. В придачу к кондиционеру идут 16-клапанный 106-сильный мотор, подогрев передних сидений и ветрового стекла, аудиосистема и другие опции. По комплектации все весьма неплохо.

Хоть это и необязательно, но платим 20% взноса сразу, или 3590 рублей. В кредит берем 14.300 рублей. Процентная ставка первых 12 месяцев - 5,99%, а с 13-го месяца - 13%. Высчитываем так, чтобы погасить кредит за три года. В таком случае первый платеж составит 468,60 руб., последний – 401,53 руб. Средний платеж – 435,06. В выданном графике платежей нет итоговых сумм. Поэтому, чтобы узнать о размере переплаты, нужно считать самостоятельно.

В итоге мы выплатим банку 16.316. Переплата составит 2016 рублей. В среднем в год банку мы будем платить 672 рубля.

Моделируем самый "жесткий" по переплате вариант: берем машину в кредит на 7 лет без взноса. Платить будем 84 месяца. Если выбираем аннуитет, то платим 287,83 руб. в месяц. Вроде бы немного. Но 7 лет! Если дифференцированные платежи, то в первый месяц мы заплатим 347,15 руб., в последний – 214,57 (средний платеж – 280 руб.). В случае аннуитета всего банку мы выплатим 24.177 руб. Дифференцированными платежами получится 23.592 рубля. В первом случае переплата составит 6287 рублей , во втором – 5702 рубля.

Во всех случаях, пока кредит не будет полностью погашен, придется каждый год оформлять КАСКО. В случае с данным автомобилем в год страховка будет стоить 540 рублей.

Следующий банк, который работает с "Минск-Лада", - "Беларускi Народны Банк". Предлагаются две рассрочки со ставками 0,01% на год и полтора года при оплате 50 или 30% от стоимости автомобиля. И еще три кредитных продукта: один на 4 года (под 9,5%) и два на 5 лет. В последнем случае есть два варианта: можно в первый год платить по ставке в 4,99%, а все последующие – 13,5%, а можно - полгода по ставке 0,01%, после чего она вырастет до 12,99%. Однако кредиты не привязаны к ставке рефинансирования. Здесь как повезет. Ставка рефинансирования будет снижена - проиграете, повысится – выиграете. Возможно досрочное погашение кредита.

Также до того момента, как сумма не будет погашена, нужно будет оформлять КАСКО. Как сказал сотрудник банка, стоимость страховки составит 500 долларов. Немало для Lada Kalina.

Тут же нам распечатали предварительный график платежей по кредиту и уплате процентов по пятому варианту: "рассрочка" на полгода, после чего – 12,99%. Минимальный первый взнос – 10%, но мы "вносим" 20%, или 3578, от стоимости Kalina. В первые месяцы платим 170-180 рублей, в последующие - 325,57 руб./месяц. Переплата за пять лет выплаты кредита составит 4321,37 руб.

Мал да удал

Следующий автомобиль - Ravon R2. В простенькой комплектации с кондиционером, 1,2-литровым мотором и "автоматом" его можно купить за 17.100 рублей. Автомобильчик на самом деле очень неплохой, о нем можно почитать в нашем тест-драйве. R2 хоть и мал, да весьма удал.

Официальный дилер "Мультимоторс" работает с "РРБ-банком". Рассрочки, увы, нет, временно такая программа приостановлена. Есть четыре варианта кредита, с ними можно ознакомиться по таблице выше. Предоставляются они на 4, 5 и 7 лет. КАСКО на этот автомобиль стоит 620 рублей. Поблажка в виде обязательного оформления страховки есть только в первый год действия кредита и только у кредитного продукта "Автоплюс-7". Во всех случаях возможно досрочное погашение без ограничений.

Выбираем программу "Мультимоторс" на четыре года. В первый год ставка составит 14,5%, со второго – 14% (СР +3 процентных пункта). Минимальный взнос – 30%, или 5130 рублей. 11.970 рублей берем в кредит. Всего за 48 месяцев мы выплатим 15.444 рубля. Первый взнос составит 394 рубля, последний – 252. В среднем будем платить 322 рубля. Что честно со стороны банка, в распечатке отдельно в шапке документа указана сумма переплаты, которая составит 3474 рубля.

Следующий вариант – растягиваем кредит подольше. Выбираем программу "Автоплюс-7" на 7 лет. Процентная ставка ниже. Платим тот же взнос 30%. Здесь уже не дифференцированные платежи, а аннуитет. В первые 12 месяцев платеж будет составлять 221 рубль, в последующие – 217 рублей. Переплата составит 6361 рубль. Правда, почему-то в графе выплат по процентам итоговая сумма – 6720 рублей. Возможно, какая-то ошибка в кредитном калькуляторе. Несомненный плюс предложения – КАСКО можно оформить только в первый год. Правда, будет очень печально, если с машиной что-то случится, а кредит за нее придется выплачивать...

Определенный резон в покупке дешевых новых автомобилей в кредит имеется. Но нужно помнить, что за кредит придется платить. Переплата, если затягивать со сроками кредитования, может быть высокой. В идеале - внести как можно большую сумму сразу и брать кредит на короткие сроки.

К слову, "впрягаясь" в обязательства, не забывайте, что новый автомобиль, как и старый, тоже нужно обслуживать, причем для сохранения гарантии – у дилера. Покупать шины, оформлять страховки, проходить ТО и платить дорожный налог, заправляться... Поэтому заранее стоит рассчитать свои возможности. Если зарплата небольшая, работа нестабильная, то лучше не рисковать. В жизни всякое может случиться. Что будет в стране даже через три года, никто не знает.

А еще мы настоятельно рекомендуем внимательно перечитать договор – в нем могут быть различные подводные камни. Также многие кредиты без справки о доходах не выдаются.

Если не уверены в своих силах или не хотите переплачивать, то вариант – дешевые подержанные автомобили по цене первого взноса на "бюджетник" или дороже. Хорошо поискав, можно найти недорогую машину, которая еще бодро "побегает" несколько лет. Да, она будет старенькая и неприглядная, может потребовать большие суммы на ремонты, но всегда на заднем стекле можно написать: "Зато не в кредит!".

P.S. Все графики выплат по кредитам являются ознакомительными. Для более подробной информации обращайтесь к менеджерам автосалонов. Внимательно читайте договор перед оформлением, желательно с юристом.