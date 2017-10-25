«Потемкинские деревни» Путина 1 25.10.2017, 11:46

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Фото: РИА «Новости»

Какие политические «декорации» начнет возводить правитель РФ?

«Жить стало лучше, жить стало веселей». Так сказал Иосиф Сталин своим верным товарищам в ноябре 1935 года, совсем незадолго до начала самого, возможно, кровавого политического террора в мировой истории.

В России президентские выборы состоятся в ноябре 2018 года, и Кремль вместе с правительством обдумывают, как улучшить настроение народа в преддверии этих выборов, пишет финское издание kauppalehti.fi (перевод – inosmi.ru).

По информации русскоязычной службы ВВС, заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко продвигает кампанию, которая обязывает все субъекты и регионы Российской Федерации предоставлять позитивные новости по теме «жизнь налаживается». Подойдут новости, например, о развитии отдаленных деревень, поддержке малых предприятий, появлении новых рабочих мест, налоговых послаблениях.

Независимые СМИ России также сообщили, что непосредственно перед выборами Кремль намерен осуществить массированный информационный вброс в социальные сети, главные пользователи которых не смотрят официальные государственные телеканалы.

Ожидается, что президент Владимир Путин вступит в предвыборную гонку не позднее декабря 2017 года. Выборы будут очень скучными, потому что реальных конкурентов нет — особенно после того, как оппозиционер Алексей Навальный был лишен права участвовать в выборах по административным причинам.

Однако перед выборами Путину придется все же объяснить гражданам, почему Россия никак не может выйти из хронического кризиса, который затронул почти все слои населения.

Средняя зарплата в России сейчас составляет 560 евро в месяц. Это очень мало, учитывая, что уровень цен за редким исключением приблизился к уровню цен в Финляндии. С 2014 года покупательная способность населения упала на 20%, и появившийся в благополучные 2000 годы средний класс чахнет.

Понятие «потемкинские деревни» появилось в то время, когда граф Григорий Потемкин приказал выстроить декорации на месте серых российских деревень, мимо которых проезжала императрица Екатерина Великая по пути в Крым в 1787 году.

Некоторые исследователи считают истории о «потемкинских деревнях» пропагандой вражеских государств, но во все времена местные руководители в России стремились приукрасить условия жизни своих граждан к прибытию монарха.

Кремлевская программа «Жизнь налаживается» представляет собой зеркальную версию «потемкинских деревень»: в этот раз декорации строит сам «император».