закрыть
25 октября 2017, среда, 16:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: В Лиде роскошный «Мерседес» на российских номерах сам устанавливает ПДД

20
  • 25.10.2017, 11:55
  • 12,425

Авто спокойно паркуется под запрещающими знаками возле здания местной ГАИ.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец.

«В пятницу, 20 октября, как минимум, половину дня вот этот «Мерседес», не из бюджетных моделей, на российской регистрации, спокойно простоял под запрещающими знаками, фактически перегородив заезд во внутренний двор Лидского ГАИ! Реакция сотрудников на явные нарушения ПДД у них под носом отсутствовала, хотя они там ходят толпами.

Скажите, меня одного не оставляет уверенность, что этим авто пользуется кто-то из руководства Лидской ГАИ?», - написал активист.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии