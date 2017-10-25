Фотофакт: В Лиде роскошный «Мерседес» на российских номерах сам устанавливает ПДД 20 25.10.2017, 11:55

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Авто спокойно паркуется под запрещающими знаками возле здания местной ГАИ.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец.

«В пятницу, 20 октября, как минимум, половину дня вот этот «Мерседес», не из бюджетных моделей, на российской регистрации, спокойно простоял под запрещающими знаками, фактически перегородив заезд во внутренний двор Лидского ГАИ! Реакция сотрудников на явные нарушения ПДД у них под носом отсутствовала, хотя они там ходят толпами.

Скажите, меня одного не оставляет уверенность, что этим авто пользуется кто-то из руководства Лидской ГАИ?», - написал активист.