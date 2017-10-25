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СК: Над делом Коржича ежедневно работает 15−20 следователей

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  • 25.10.2017, 12:04
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Александр Коржич

Председатель Следственного комитета рассказал о «результатах медэкспертизы» по делу о трагедии в Печах.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал журналистам о полученных данных судмедэкспертизы по делу погибшего в Печах Александра Коржича, сообщает tut.by.

«На теле Коржича не было других повреждений, кроме странгуляционной борозды (след на шее у повешенных или удавленных петле — прим. ред.)», — сообщил он.

Глава ведомства пояснил, что те синяки, о которых говорят родные погибшего — это трупные пятна.

«Вся та информация, которая имелась в интернете, в соответствии с которой якобы живого места на нем не было, не соответствует действительности. Те следы на теле, о которых родственники и друзья считали, что это следы побоев - это посмертные изменения тела», - заявил Носкевич.

«Над делом Коржича ежедневно работает 15−20 следователей. По-прежнему рассматриваются три основные версии — самоубийство, доведение до самоубийства, умышленное убийство», — добавил Иван Носкевич.

Напомним, тело 21-летнего солдата нашли в подвале воинской части в Печах 3 октября. Следственный комитет принял дело о смерти солдата к производству. В числе подозреваемых — 2 офицера, 7 сержантов и старшина роты. Все они заключены под стражу.

18 октября в Минобороны сообщили, что за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Александра Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, еще двое отстранены от работы.

Дело находится на личном контроле у президента страны.


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