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В этот день войска Станислава Булак-Балаховича начали освобождать Беларусь

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  • 25.10.2017, 12:13
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Cтанислав Булак-Балахович

25 октября 1920 года белорусская армия начала борьбу с большевистскими захватчиками.

25 октября 1920 года войска генерала Станислава Булак-Балаховича (15 тысяч человек), перешли временную границу и начали боевые действия против Красной Армии.

В марте Cтанислав Булак-Балахович районе Бреста он сформировал партизанский отряд и приступил к действиям в Полесье, главным образом набегам на штабы и обозы красных.

К августу его отряд был развернут в Партизанскую белорусскую дивизию, в состав которой входили: 1-й Партизанский, 2-й Псковский, 3-й Островский, 4-й Вознесенский полки, а также Партизанский конный полк. По данным разведки Красной армии, в пехотных полках насчитывалось по 400 штыков и 4 пулемета, а в конном полку - 400 сабель.

Во время неудач польского командования летом 1920 г. войска Булак-Балаховича проявили себя наилучшим образом. Ю. Пилсудский вынужден был признать это в собственноручном письме на имя генерала, хотя всячески избегал демонстрации своей связи с отрядом «батьки».27 августа 1920 г. между Б.В. Савинковым и Булак-Балаховичем было заключено соглашение, по которому Савинков обязывался провести кандидатуру генерала на пост главнокомандующего русскими вооруженными силами на территории Польши, а Булак-Балахович соглашался признать политическое руководство Савинкова и его Российского политического комитета (РПК), оставаясь при этом совершенно самостоятельным в своих оперативных действиях и по-прежнему выполняя приказы польского командования.

Офицеры Булак-Балаховича направлялись в лагеря военнопленных, где производили вербовку добровольцев. Русские офицеры и казаки шли на службу к Булак-Балаховичу неохотно, предпочитая служить в войсках Глазенапа, к «батьке» же шли преимущественно крестьяне.

24 сентября Партизанская дивизия Булак-Балаховича рейдом в тыл к красным захватила город Пинск, где размещался штаб 4-й армии. Дивизия была развернута в армию, названную Народно-Добровольческой (НДА). К ее формированию Булак-Балахович приступил еще в конце августа. В состав НДА входили: 1-я пехотная дивизия смерти (бывшая партизанская дивизия Булак-Балаховича), 2-я пехотная дивизия (4 пехотных полка, 2 артиллеристские батареи и инженерная рота), 3-я пехотная дивизия (4 полка и одна артиллеристская батарея) и кавалерийская дивизия из 4-х полков. Чуть позже к армии Булак-Балаховича присоединилась бригада есаула Сальникова, насчитывавшая 600 человек и состоявшая из одного Донского полка и батареи. К ноябрю численность НДА составляла, по мнению различных исследователей, от 7 - 8 тыс. бойцов до 20 тыс.

Булак-Балахович неоднократно заявлял, что его симпатии - на стороне народа, а единственная цель - борьба с большевиками до последней возможности, что он готов принести во имя этой цели всякие жертвы, поступиться самолюбием, войти в соглашения с Петлюрой, подчиниться Врангелю или другому признанному вождю.


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