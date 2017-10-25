Саудовская Аравия построит в пустыне мегаполис на солнечной энергии 2 25.10.2017, 12:22

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Стоимость проекта – 500 миллиардов долларов.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель и экспортер нефти в мире, представила план строительства мегаполиса Неом (Neom) в пустыне, который будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией и станет технологическим хабом для стран Азии и Африки, сообщает ТАСС.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд представил план на первой конференции «Инвестиционная инициатива будущего», которая, по замыслу организаторов, должна стать «ближневосточным Давосом».

Новый мегаполис расположится на территории в 25 000 квадратных километров на берегу Красного моря и залива Акаба, недалеко от египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Протяженность береговой территории новой конгломерации составит почти 500 км, из которых две трети занимают песчаные пляжи.

«Есть политическая воля руководства и желание населения создать что-то великое в Саудовской Аравии. Все факторы для успеха у этого начинания есть», — заявил 32-летний наследный принц, который стал автором амбициозной программы экономических реформ в королевстве, получившей название «Видение-2030».

Программа реформ вызвала огромный интерес со стороны инвесторов во всем мире, которые собрались на три дня в Эр-Рияде для того, чтобы услышать, в какую сторону королевство направит нефтяные доходы.

Место для мечтателей

Кроме строительства города в пустыне, план предполагает приватизацию доли в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, сокращение зависимости экономики от нефтяных доходов, а также инвестиции в проекты в энергетике, инфраструктуре и технологиях по всему миру.

Форум проходит через две недели после первого в истории официального визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию, который стал результатом постепенного сближения двух крупнейших в мире экспортеров и производителей нефти.

Российскую делегацию на форуме возглавляет генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РФПИ вместе с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) создал платформу для инвестиций в технологии объемом 1 млрд долларов.

«Среди инвесторов есть очень большой интерес к Саудовской Аравии. Для нас это интересный партнер, интересный рынок, он был закрыт до этого. Мы видим, что он открывается для нас», — сказал Дмитриев. По его словам, более 50 российских компаний примет участие в бизнес-миссии, которая состоится в начале ноября.

Объем инвестиций в строительство мегаполиса со стороны саудовского суверенного фонда PIF, а также частных и суверенных инвесторов из разных стран, по первоначальным оценкам, составит $ 500 млрд. Всего PIF планирует инвестировать $ 10 млрд в российские проекты.

Авторы проекта считают, что развитию мегаполиса поможет его уникальное местоположение между Азией и Африкой, а также близость к Суэцкому каналу, одной из главных мировых торговых артерий. В будущем мост соединит Неом с африканским континентом.

«Это не место для обычных предпринимателей, это место для мечтателей. Те, кто не умеет мечтать, не должны приходить к нам для сотрудничества. Мы ждем только мечтателей», — заявил со сцены наследный принц.

Новый город воплотит мечты

Власти королевства планируют создать особый налоговый и административный режим на территории мегаполиса, чтобы привлечь предпринимателей и специалистов со всего мира.

Neom сфокусируется на секторах, которые, по словам принца, «определят будущее человечества»: биотехнологиях, пищевой промышленности, энергетике, цифровой экономике и индустрии развлечений.

Авторы проекта обещают использовать при строительстве мегаполиса самые современные технологические решения, включая беспилотные автомобили, высокоскоростной беспроводной интернет или «цифровой воздух», последние достижения в онлайн-образовании и электронное правительство.

«Все это позволит появиться новому образу жизни, который учтет все мечты человечества», — заявил наследный принц, показав со сцены конференции кнопочный телефон и смартфон в качестве сравнительной демонстрации разницы между современными городами и Неомом.

Руководить проектом создания Неома будет бывший глава алюминиевого гиганта Alcoa Клаус Кляйнфельд. Японский Softbank, который является партнером PIF в технологических проектах, также поддержит создание мегаполиса в пустыне.

«Мы знаем, что королевство имеет большие запасы нефти. Но королевство также имеет новую нефть — солнце. Кроме этого, на этой территории дуют постоянные ветры. Здесь мы сможем создать что-то работающее полностью на возобновляемой энергии», — сказал Кляйнфельд.