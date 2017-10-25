Могилевский активист продолжает утирать нос властям 2 25.10.2017, 12:35

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Илья Полонников хочет привлечь к ответственности «дорожников», которые в четвертый раз за год не смогли отремонтировать дорогу.

Координатор движения «За Дороги Могилев» Илья Полонников известен в последнее время тем, что организовал в деревне Севостьяновичи под Могилевом ремонт дороги усилиями жителей, пишет mspring.online.

Борьба за качественное дорожное полотно на этом не закончилась — сейчас Полонников хочет наказать ДРСУ №128 за то, что они не могут отремонтировать подъездные пути к населенном пункту.

Активист обратился с жалобой в Комитет государственного контроля и областную прокуратуру, в которой попросил привлечь начальника ДРСУ №128 Александра Смирнова и его подчиненных к административной ответственности.

По словам активиста, за последний год дорожное ремонтно-строительное управление четыре раза латало подъездную дорогу к Севостьяновичам, но асфальт все равно пронизан ямами.

«Прошу провести проверку по организации рабочего процесса в вышеуказанном ДРСУ, так как некачественные работы проводятся в 2017 году уже четвертый раз, вместо того, чтобы один раз сделать качественно. Это ведет к необоснованным затратам рабочей силы и машино-часов спецтехники. На обращения приходят одни отписки, что работы выполнены в полном объеме», — указал в жалобе активист.

Кроме того, Илья Полонников обвинил ДРСУ №128 в «растрате снятого там же асфальта, который просто сбросили в кювет, а не отправили на переработку».

В доказательство своей правоты активист приложил фотоснимки дороги.