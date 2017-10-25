Андрей Курейчик выложил «Партизан-фильм» в свободный доступ 1 25.10.2017, 12:40

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Фильм рассказывает о «белорусской мечте» - заработать очень много денег.

На Youtube-канале общества «Bez Buslou Артс» появилась полная художественная кинолента «PARTYzan-фильм» режиссера Андрея Курейчика, премьера которой прошла в прошлом году 23 декабря. В широкий прокат фильм вышел 29 декабря.

Ироничная комедия, как утверждается, делалось «о белорусах и силами белорусов», также как и предыдущие фильмы Bez Buslou - «Выше неба» и «ГараШ». «PARTYzan-фильм» рассказывает о «белорусской мечте» - заработать очень много денег.

Притворившись кинопродюсерами, двое парней берутся снимать несколько сцен фильма о войне для московской киногруппы. Но планы рушатся, героям начинает угрожать или тюрьма, или конфликт с бандитами. В кадрах, которые показали на презентации, много алкоголя, долларов, юмора и белорусским музыки.

Как рассказывает Андрей Курейчик на Facebook, комедия вошла в число победителей российского кинофестиваля «Улыбнись, Россия». Жюри отметило, что фильм «продемонстрировал редкую жанровую многогранность, объединив элементы комедии, романтической комедии, сатиры и трагикомедии». Показ Курейчик называет первой премьерой белорусской независимой полнометражной комедии в России за много лет.

«Хотя фильм исключительно белорусский, иронизирует над гранями белорусского бытия, он оказался понятным и интересным российскому зрителю. Зал смеялся. А песни на белорусском языке вызывали аплодисменты», - рассказывает Курейчик.

Фильм был довольно успешным в кинотеатрах, но Курейчик сетует на препятствия со стороны чиновников:

«Прокат картины был практически сорван главой департамента кино Министерства культуры Беларуси Ириной Беляковой, которая угрожала белорусским кинематографистам не дать прокатное удостоверение фильма, а когда его все-таки удалось получить, отозвала его на второй неделе проката, после чего молодежная комедия была отправлена на комиссию по противодействии порнографии, где получила возрастной ценз 18+.

После бюрократических проволочек прокатное удостоверение удалось вернуть, но контракты с кинотеатрами были сорваны. После обращения киногруппы к премьер-министру Андрею Кобякову, скандальная чиновница была уволена из Министерства культуры, а место директора департамента занял Александр Рыдван».